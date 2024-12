CUPRA Terramar: la gamma si espande con il nuovo motore 2.0 TSI da 204 CV

La CUPRA Terramar continua ad ampliare la sua offerta grazie all’introduzione del nuovo motore 2.0 TSI da 204 CV (150 kW). Questa motorizzazione si aggiunge alla gamma già esistente, consolidando la versatilità e la completezza delle proposte per i clienti. Con cinque opzioni di propulsione disponibili, tra cui motori benzina TSI, e-HYBRID plug-in di nuova generazione e Hybrid, la Terramar si conferma come un modello capace di soddisfare ogni esigenza di guida.

Il nuovo motore 2.0 TSI è abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Drive. Questa configurazione garantisce non solo prestazioni elevate, ma anche una sicurezza e una stabilità eccezionali in ogni condizione di guida. Con una potenza di 204 CV (150 kW), questa versione arricchisce ulteriormente la gamma, affiancandosi alla performante variante VZ da 265 CV (195 kW), dove “VZ” significa veloce in spagnolo.

La CUPRA Terramar offre un’ampia scelta di motorizzazioni con potenze che spaziano dai 150 CV ai 272 CV, tutte dotate di cambio a doppia frizione DSG. Tra le opzioni più innovative, spicca la tecnologia e-HYBRID di nuova generazione, che consente di percorrere fino a 123 km in modalità elettrica, rappresentando una soluzione ideale per chi cerca sostenibilità senza rinunciare alle prestazioni. Questa flessibilità rende la Terramar una scelta ideale per una vasta gamma di guidatori.

La nuova CUPRA Terramar 2.0 TSI 204 CV è già ordinabile in Italia a partire da 47.550€ chiavi in mano. Con questa nuova introduzione, CUPRA punta a consolidare il successo della Terramar nel mercato italiano, offrendo una vettura che combina tecnologia avanzata, prestazioni di alto livello e una gamma versatile di motorizzazioni.