Turismo

Cyprianerhof Dolomit Resort: benessere olistico tra le vette delle Dolomiti

Published

Tra le maestose vette delle Dolomiti, il Cyprianerhof Dolomit Resort sta ridefinendo il concetto di benessere. Situato a Tires al Catinaccio, questo raffinato hotel a cinque stelle introduce una nuova filosofia, la “Cultura Dolomiti,” che celebra l’armonia tra uomo e natura attraverso un approccio autentico e sostenibile.

Un nuovo spa menu presso la Similde Spa porta trattamenti signature e rituali sensoriali incentrati su tre parole chiave: naturalità, vitalità e giocosità. La naturalità si radica nel ritorno all’essenziale, utilizzando materiali puri e locali come erbe alpine, resine di bosco e quarzite argentea. Gli spazi della spa, realizzati in pietra e legno, si fondono con il paesaggio, mentre le saune panoramiche offrono rituali aufguss con vista mozzafiato sul Catinaccio. Ogni dettaglio della Similde spa riflette un benessere autentico, sostenibile e profondamente connesso alla natura.

Vitalità significa energia e movimento, concetti incarnati dal termine dialettale “xund”. Questa energia prende vita attraverso escursioni tra i boschi, yoga all’aperto e forest bathing, regalando ai visitatori una rinnovata percezione del corpo e della mente. Ogni passo diventa meditazione, ogni respiro un atto di presenza. Tra le novità, il Cyprianerhof introduce integratori naturali, una selezione di healthy drinks e un healthy bar in camera, trasformando la cura di sé in un piacere vitale.

Il benessere si arricchisce di giocosità grazie a esperienze innovative come face yoga, automassaggi e workshop creativi. Gli ospiti sono invitati a esplorare attivamente il proprio benessere, riscoprendo il piacere della leggerezza. L’Aroma Bar della Similde spa offre un autentico viaggio olfattivo, con la possibilità di creare sinergie personalizzate per rituali aromaterapici su misura.

Al centro di questa esperienza trasformatrice, la connessione autentica con il territorio e tra gli ospiti.

