Da Nanchino all’Europa: la DEEPAL S07 di Changan inizia il suo viaggio transcontinentale

Il lancio della Changan Deepal S07 segna un momento storico per l’azienda cinese, mentre i suoi primi SUV elettrici si preparano a conquistare le strade europee. Dopo il debutto del marchio in Europa a marzo, i primi veicoli sono già usciti dalla linea di produzione dello stabilimento di Changan a Nanchino e stanno per intraprendere un viaggio transcontinentale, con destinazione Germania, Norvegia e Regno Unito. Con arrivo previsto per giugno, le consegne inizieranno a settembre anche nei Paesi Bassi e in Danimarca, coprendo un ampio spettro del mercato europeo.

Il cuore pulsante di questo progetto è la fabbrica di Changan a Nanchino, dove innovazione e tecnologia sono gli ingredienti principali. La struttura all’avanguardia, completamente connessa al 5G, utilizza oltre 40 tecnologie intelligenti per migliorare l’efficienza del 20% rispetto ai metodi tradizionali, riducendo al contempo l’impronta di carbonio del 19%. Questo approccio rende possibile il posizionamento competitivo della Changan Deepal S07 sul mercato europeo, grazie a un prezzo di partenza di 45.000 € e un’autonomia WLTP di 475 km.

Disegnata presso il Centro Design di Changan a Torino sotto la guida di professionisti europei, la Deepal S07 è progettata pensando specificamente agli automobilisti europei. Il modello vanta un punteggio di sicurezza a 5 stelle secondo l’Euro NCAP, sottolineando l’impegno di Changan per la sicurezza senza compromessi. All’interno, tecnologie avanzate come l’head-up display AR e un sistema di controllo gestuale rendono la guida intuitiva e moderna, rappresentando una fusione perfetta tra innovazione cinese e sensibilità del design europeo.

Il progresso della Changan Deepal va oltre i singoli veicoli. In collaborazione con Kuehne+Nagel, l’azienda sta creando un centro di distribuzione ricambi nei Paesi Bassi per garantire un’assistenza post-vendita impeccabile. “La nostra rete di ricambi e assistenza è stata progettata con le aspettative europee al centro,” ha dichiarato Nic Thomas, Direttore Marketing e Vendite di Changan Europe.

Con oltre 40 anni di esperienza e oltre 20 milioni di veicoli prodotti, Changan si presenta in Europa come un attore globale di rilievo. La testimonianza arriva da Ethan Yin, Amministratore Delegato di Changan Europe: “Entriamo in Europa con rispetto per la sua eredità automobilistica e con fiducia nella nostra capacità di contribuire in modo significativo al suo futuro elettrico.”

Questo debutto rappresenta un tassello essenziale nell’obiettivo di Changan di diventare un leader globale entro il 2030, evidenziando come l’azienda si stia posizionando nella transizione verso un futuro di mobilità elettrica.