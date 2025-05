Da oggi è disponibile la stagione 11 di MY HERO ULTRA RUMBLE con un nuovo personaggio giocabile

La stagione 11 di MY HERO ULTRA RUMBLE inizia oggi e porta con sé entusiasmanti novità e contenuti esclusivi. Gli appassionati del gioco saranno felici di scoprire l’arrivo di un nuovo personaggio, il sarcastico studente della U.A., Neito Monoma della classe 1-B. Oltre a utilizzare il Quirk “Copy” di Neito, i giocatori avranno la possibilità di ottenere nuovi costumi e oggetti esclusivi durante tutta la stagione.

Monoma è riconosciuto per la sua personalità forte e provocatoria, specialmente quando si scontra con la classe 1-A. La sua aggiunta al gioco offre ai giocatori la possibilità di mettere alla prova le loro abilità sfruttando le capacità Quirk di altri personaggi per prevalere in battaglia. *Monoma dispone di un set di abilità iniziale composto da Quirk di tre suoi compagni: Itsuka Kendo, Sen Kaibara e Tetsutetsu Tetsutetsu. Durante il combattimento, può utilizzare questi Quirk per affrontare i nemici e, con un attacco riuscito, è anche in grado di copiarne le abilità*.

La stagione 11 non è solo competitiva ma anche altamente personalizzabile, con l’introduzione di nuovi costumi per diversi personaggi. Monoma avrà due costumi disponibili: “U.A. Track Suit” e “Clown”. Anche Cementoss riceverà un nuovo outfit intitolato “Party Outfit”. Si attendono ulteriori costumi nel corso della stagione, incluso un nuovo costume “Superstar Idol” per Nejire Hado, una delle Grandi Tre della U.A. L’introduzione di un set di abilità Quirk aggiornato per All Might è programmata per l’inizio di giugno.

Come ulteriore novità, uno degli scenari del gioco, la “Unforeseen Simulation Joint”, riceverà importanti aggiornamenti nella Zona Acquatica, offrendo nuove opportunità di esplorazione ai giocatori.