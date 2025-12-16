Dacia apre gli ordini per la nuova gamma Jogger

Dacia annuncia l’apertura degli ordini per la nuova gamma Jogger, che si rinnova con un ventaglio di motorizzazioni più ampio, una nuova tinta carrozzeria e dotazioni pensate per esaltare comfort e praticità. Il modello, pensato per le famiglie e per chi cerca la massima versatilità, rafforza così la propria posizione nel segmento delle multispazio moderne e accessibili.

La gamma aggiornata offre ora tre diverse motorizzazioni: il TCe 110, il sistema ibrido Hybrid 155 e il nuovo propulsore Eco-G 120, disponibile anche con cambio automatico. Questa combinazione consente ai clienti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, bilanciando efficienza, performance e sostenibilità.

Il design del nuovo Jogger si arricchisce di dettagli distintivi, tra cui la nuova tinta carrozzeria Sandstone, che va ad ampliare la palette cromatica già apprezzata dagli automobilisti. A completare l’offerta, arriva anche la versione Journey, disponibile con i motori Hybrid 155 ed Eco-G 120 auto, pensata per chi privilegia il comfort e il piacere di guida.

La dotazione di serie della versione Journey include elementi che sottolineano l’impegno di Dacia nel rendere la tecnologia accessibile a tutti. Tra questi figurano il sistema multimediale Media Nav Live, la Multiview Camera per facilitare le manovre, la commutazione automatica degli abbaglianti, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e il comfort aggiuntivo di volante e sedili anteriori riscaldati.

Con questo aggiornamento, Dacia conferma la propria filosofia di offrire veicoli pratici e affidabili con un eccellente rapporto qualità-prezzo, senza rinunciare alle innovazioni tecnologiche e al comfort di bordo. Il nuovo Jogger, con le sue motorizzazioni ibride e bifuel, testimonia inoltre l’impegno del marchio verso una mobilità più sostenibile, mantenendo però la robustezza e la funzionalità che contraddistinguono il DNA Dacia.

La nuova gamma Jogger è ora ordinabile presso la rete Dacia, pronta a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla versatilità, all’efficienza e al comfort. Con il suo mix di innovazione, design e convenienza, il rinnovato Jogger si candida ancora una volta a essere uno dei modelli di riferimento nel suo segmento.