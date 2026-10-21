Dacia Bigster: debutta il nuovo mild hybrid-G 140 automatico, autonomia fino a 1.460 km

Dacia amplia la gamma Bigster con il motore mild hybrid-G 140 automatico: efficienza, comfort, tecnologia accessibile e autonomia fino a 1.460 km.

Dacia annuncia la possibilità di ordinare il nuovo Bigster mild hybrid-G 140 automatico, introducendo una motorizzazione inedita per il suo C-SUV di punta. La nuova versione unisce alimentazione GPL, tecnologia mild hybrid e cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, offrendo efficienza e comfort senza precedenti per la casa automobilistica.

L'offerta mette insieme tutti i punti forti del DNA Dacia: costi di utilizzo contenuti grazie al GPL, maggiore efficienza grazie al sistema mild hybrid 48V e una guida confortevole resa possibile dal nuovo cambio automatico. Questa combinazione è ideale per chi cerca un'auto economica nei consumi senza rinunciare a prestazioni moderne.

Uno degli elementi distintivi è l'autonomia complessiva di ben 1.460 km, ottenuta grazie ai doppi serbatoi da 50 litri ciascuno (benzina e GPL). Quest'autonomia permette di affrontare lunghi viaggi in tranquillità e rappresenta un'ottima soluzione per chi utilizza l'auto ogni giorno.

La crescente domanda di cambio automatico nel segmento C-SUV trova così una risposta concreta. Il Bigster mild hybrid-G 140 automatico risponde alle nuove esigenze dei clienti, offrendo praticità e facilità di guida in città e su tragitti extraurbani.

In linea con la filosofia Dacia, la tecnologia rimane accessibile. Il nuovo propulsore è disponibile negli allestimenti Journey ed Extreme con prezzi a partire da 29.600 euro, confermando l'obiettivo del marchio di proporre soluzioni innovative e richieste dal mercato a un prezzo competitivo.

Dacia Bigster mild hybrid-G 140 automatico si presenta dunque come una scelta ideale per chi desidera un SUV versatile, economico e dotato delle più recenti tecnologie, senza rinunciare a comfort e autonomia di viaggio.