OMODA X debutta nel mondo: il nuovo crossover che unisce avventura, tecnologia e stile

OMODA X ha fatto il suo debutto internazionale a Wuhu, in Cina, come primo Cross Off-Road Vehicle della casa asiatica, segnando una nuova tappa per i crossover che coniugano versatilità cittadina, prestazioni sportive e doti da fuoristrada. Presentato durante l'International User Summit del gruppo Chery, OMODA X si distingue per il design ispirato alla cultura Mecha: superfici geometriche, carreggiata larga, luci posteriori a forma di saetta e dettagli che richiamano robot e velivoli futuristici. All'interno, il MECHA Command Cockpit offre una plancia a doppia ala, un tunnel centrale sospeso a forma di X e strumentazione digitale da 10,25 pollici affiancata da uno schermo touch da 13,2 pollici, abbinati a comandi fisici per le funzioni fondamentali.



Le capacità fuoristrada sono di rilievo: 200 mm di altezza da terra, oltre 700 mm di profondità di guado e ben 1.800 kg di massa rimorchiabile. Il tetto consente un carico di 75 kg e l'abitacolo, ricco di 39 vani portaoggetti, è pensato per chi vive sia la città che l'avventura outdoor, anche con biciclette, tavole da surf o altra attrezzatura sportiva.



Spicca la tecnologia di bordo con il sistema SIAS (Super Intelligent AI Space), che permette un dialogo naturale con l'auto senza parola di attivazione e offre una modalità di guida X-MODE personalizzabile sulle preferenze del conducente. Tra le soluzioni di sicurezza c'è la visione notturna termica a infrarossi, in grado di individuare ostacoli fino a 90 metri. Il sistema Open Mic permette inoltre il karaoke senza microfoni grazie a quattro zone audio indipendenti, mentre i MECHA Pets, piccoli personaggi magnetici dotati di tecnologia NFC, introducono elementi di gioco e personalizzazione.



Un altro elemento distintivo è il progetto di co-creazione: in occasione della presentazione, quattro clienti da Indonesia, Brasile, Sudafrica e Polonia hanno presentato la loro interpretazione di OMODA X, dando il via all'OMODA X Co-Creation Project che mira a coinvolgere utenti di tutto il mondo nella definizione della personalità del modello.



Ispirato alla visione Together. For Family, l'International User Summit 2026 ha portato in primo piano esperienze, innovazione e collaborazione globale, sottolineando la volontà di Chery di promuovere una mobilità intelligente, personalizzabile e sempre più connessa alle esigenze degli utenti.