La Peugeot E-T16 eletta miglior concept car al Salone di Parigi 2026

La Peugeot E-T16 è stata eletta miglior concept car del Salone dell'Auto di Parigi 2026 dall'Automotive and Motorcycle Media Association (AMAM). Un riconoscimento che premia un veicolo visionario capace di reinterpretare una delle icone storiche del marchio francese e proiettarla in una nuova era tecnologica, elettrica ed emotiva.

La concept debutta a Parigi come tributo ai quarant'anni dei successi Peugeot nei rally, ispirandosi alla leggendaria 205 T16, regina del Campionato del Mondo Rally negli anni Ottanta. Le sue forme atletiche e il design moderno evocano lo spirito sportivo del passato, arricchito da proporzioni decise, architettura spettacolare, firme luminose originali e dettagli che richiamano la storia del motorsport.

L'E-T16 si contraddistingue grazie alle innovative soluzioni ingegneristiche e al piacere di guida che rappresentano la filosofia Peugeot. Dotata di una motorizzazione elettrica da 816 CV, introduce tecnologie immersive di nuova generazione e offre un'esperienza unica al volante: un esempio concreto della visione del marchio per le altissime prestazioni elettriche del futuro. Queste innovazioni fanno da anteprima anche alla prossima generazione dei modelli PEUGEOT di serie, tra cui la futura E-208.

L'abitacolo futuristico della E-T16, realizzato insieme a Peugeot Sport, prosegue la promessa del brand: mettere il piacere di guida al centro dell'esperienza. L'introduzione dell'Hypersquare, abbinato alla tecnologia Steer-by-Wire, garantisce un'interazione senza precedenti tra pilota e vettura, sottolineando come l'emozione sia il fulcro della progettazione.

Peugeot si conferma protagonista nella mobilità elettrica europea, offrendo una delle gamme più ampie sia per vetture che per veicoli commerciali e mettendo al centro valori come carisma, sensazioni alla guida e durata nel tempo. L'attenzione all'innovazione è dimostrata dall'introduzione del Panoramic i-Cockpit e dall'integrazione di tecnologie all'avanguardia come ChatGPT su tutta la gamma. La passione per le prestazioni si riflette anche nella Hypercar Peugeot 9X8, attualmente impegnata nel Campionato Mondiale Endurance. Il premio ottenuto dalla E-T16 rappresenta quindi un simbolo della tensione continua di Peugeot verso il futuro della mobilità sostenibile ad alte emozioni.