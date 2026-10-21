OMODA & JAECOO: debutta la full hybrid da 5 kWh, nuovi modelli e boom di vendite

OMODA & JAECOO si preparano a rivoluzionare il mercato automobilistico ibrido presentando una full hybrid dotata di una batteria da 5 kWh, in arrivo su OMODA 7. Rispetto agli standard attuali che si fermano a 2 kWh, questa innovazione permette un utilizzo prolungato della modalità elettrica, una partenza silenziosa e la possibilità di alimentare dispositivi esterni fino a 2,2 kW attraverso la funzionalità V2L.



Le novità tecniche appena annunciate prevedono anche il debutto della Super Quiet Mode e servizi aggiuntivi come il riposo in auto, la sorveglianza del veicolo parcheggiato e la climatizzazione programmata.



L'attenzione al comfort è confermata dalla nuova OMODA 4, presentata in anteprima nazionale al Salone Auto Torino, che sarà la prima auto a montare il tetto con la Super Thermal Insulation Coating Technology. Questo speciale trattamento argentato lascia la vista sul cielo e, in test effettuati, riduce la temperatura interna di 8-10 gradi rispetto a concorrenti dirette.



Sul piano dell'assistenza alla guida, arriva in gamma il parcheggio automatico SIVP (Super Intelligent Valet Parking), che permette all'auto di arrivare incontro al conducente, cercare parcheggio e sistemarsi in modo autonomo. Sarà disponibile su JAECOO 5 e JAECOO 7, con prime consegne attese nel Sud-est asiatico e Medio Oriente.



L'assistente vocale SIAS, già testato in Europa, sarà progressivamente integrato a bordo di OMODA 4 in tutti i mercati. Da segnalare inoltre la guida assistita evoluta: durante il Salone di Parigi, un prototipo di JAECOO 7 ha affrontato con successo il traffico della capitale francese, inclusa la turbolenta rotatoria dell'Arco di Trionfo.



Nuovo anche il debutto mondiale di OMODA X, crossover dallo stile aggressivo ispirato ai robot della fantascienza che definirà il design della futura generazione dei modelli OMODA.



Le prospettive di crescita sono impressionanti: in tre anni e mezzo sono state vendute 1,4 milioni di vetture, con stime di oltre 800.000 unità nel 2026, quasi il doppio rispetto al 2025. L'Europa rappresenta il 48% delle vendite mondiali, confermandosi come mercato strategico per il brand. In particolare, a settembre nel Regno Unito OMODA & JAECOO sono diventati il secondo marchio più venduto, con JAECOO 7 come auto leader del mese. In Francia le vendite mensili hanno superato le 3.000 unità in meno di sei mesi, mentre Spagna e Italia hanno superato le 4.000.



Forte crescita anche in Italia, dove dal luglio 2024 si registrano risultati straordinari: nel solo mese di settembre sono state immatricolate 4.678 vetture (quota 3,31%), con un totale di 32.945 unità nei primi nove mesi del 2026, ovvero un incremento del 256% rispetto all'anno precedente. Le motorizzazioni elettrificate coprono ormai l'81% delle vendite.



Attualmente OMODA & JAECOO sono presenti in 79 mercati con oltre 1.700 showroom distribuiti, mirando a raggiungere i 99 mercati entro il 2027, inclusi Giappone, Corea del Sud e Canada.









