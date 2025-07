Dacia Bigster: il nuovo SUV che ridefinisce l’essenziale con robustezza, stile e un colore inedito

Dacia alza il tiro con il lancio ufficiale del nuovo Bigster, il SUV che promette di segnare una svolta nel segmento C, mantenendo intatti i valori fondanti del marchio: essenzialità, robustezza e accessibilità. A quattro anni dalla presentazione del prototipo Bigster Concept, il nuovo modello arriva sul mercato mantenendo tutte le promesse e presentandosi come la nuova ammiraglia del brand.

Bigster si distingue per un design esterno solido e deciso, che esalta forme geometriche e volumi semplici. L’impatto visivo è reso ancora più incisivo da parafanghi imponenti, fari alle estremità e un frontale verticale tipico dei SUV, dominato dalla griglia nero lucido con il logo “DACIA link” in primo piano. Il cofano orizzontale e scolpito è pensato per offrire una visuale ottimale al conducente, sottolineando la praticità che da sempre contraddistingue i modelli della casa rumena.

Robustezza e stile vanno di pari passo, grazie all’adozione di soluzioni intelligenti come le piastre inferiori dei paraurti tinte all’origine – meno soggette ai graffi e più sostenibili – e le protezioni in Starkle, materiale parzialmente riciclato e non verniciato, sviluppato internamente da Dacia per minimizzare l’impatto ambientale.

Sebbene fedele al suo DNA essenziale, Bigster non rinuncia a un tocco “cool”, con dettagli grafici su frontale, portiere e posteriore, che gli conferiscono un’eleganza casual unica. Tra le novità spicca la possibilità di scegliere un’offerta Bi-Tono, con tetto nero in contrasto, riservata agli allestimenti di gamma più alta. I cerchi da 19” con motivo a Y completano l’aspetto dinamico e moderno del SUV.

Un’altra prima assoluta è l’introduzione del nuovo colore Indigo Blue, una tinta metallizzata esclusiva per Bigster, che combina sobrietà e raffinatezza, enfatizzando ulteriormente la personalità distintiva del modello.