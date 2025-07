Dacia Bigster: il SUV che ridefinisce spazio e modularità nel segmento C

Dacia Bigster si prepara a ridefinire le regole del segmento C-SUV grazie a uno spazio interno e una modularità da record, offrendo comfort e praticità ideali per le famiglie che cercano un SUV versatile e accessibile.

Il nuovo Dacia Bigster nasce sulla piattaforma CMF-B, alla base della strategia industriale del brand, che garantisce dimensioni interne generose, isolamento acustico avanzato con parabrezza specifici e vetri più spessi, sedili comodi con regolazioni lombari e climatizzatore bi-zona con bocchette posteriori. Dettagli che migliorano sensibilmente l’esperienza a bordo, trasformando anche i lunghi viaggi in un momento di comfort.

«Con Bigster, offriamo l’essenziale degli equipaggiamenti che i clienti si aspettano da questo segmento, come il tetto panoramico apribile e la climatizzazione bi-zona», ha dichiarato Patrice Lévy Bencheton, Direttore Performance Prodotto di Dacia, sottolineando l’impegno del brand nel rendere ogni viaggio più semplice e piacevole.

Lo spazio interno è uno dei punti di forza di Dacia Bigster, che può ospitare comodamente fino a cinque passeggeri con i rispettivi bagagli. L’altezza a filo padiglione, tra le più generose del segmento, regala una percezione di spazio inedita, mentre lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori si posiziona al vertice del segmento, assicurando comodità anche nei lunghi tragitti.

Un altro elemento distintivo è il volume del bagagliaio, che raggiunge fino a 702 litri VDA sotto la cappelliera, stabilendo un nuovo standard nel segmento C-SUV. Il vano di carico offre lunghezza e altezza ideali per accogliere ogni tipo di bagaglio o oggetti ingombranti, rispondendo alle esigenze pratiche delle famiglie.

La modularità del Dacia Bigster è studiata per massimizzare la praticità d’uso. I sedili posteriori offrono configurazione 40/20/40, consentendo di trasportare oggetti lunghi senza rinunciare al comfort dei passeggeri. Abbassando la parte centrale dello schienale si ottiene un comodo bracciolo con due portabicchieri e un supporto per smartphone, mentre con gli schienali ripiegati si crea un pianale piatto con una lunghezza di carico fino a 2,7 metri.

Grazie alla funzione Easy Fold, è possibile ripiegare facilmente gli schienali posteriori dal bagagliaio tramite due comandi laterali, facilitando le operazioni di carico. Il tappetino in gomma del bagagliaio, robusto e facile da pulire, offre protezione e praticità ed è di serie sulla versione Extreme o disponibile come accessorio per le altre versioni. La funzione Boot Organizer consente di gestire lo spazio in modo intuitivo e ordinato, ottimizzando la capacità del vano di carico.

Dacia Bigster si posiziona come il SUV ideale per le famiglie, ridefinendo l’essenziale nel segmento C con uno spazio interno ai vertici, modularità intelligente e comfort elevato, rimanendo fedele al DNA del brand che dal 1968 offre auto affidabili, semplici e accessibili.