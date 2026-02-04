Connect with us

Motori

Dacia Bigster: il SUV robusto pensato per l'avventura senza limiti

Published

Dacia amplia i propri orizzonti e porta lo spirito outdoor nel segmento C con il nuovo Bigster, un SUV che punta tutto su robustezza, concretezza e libertà di movimento. Con un design funzionale e resistente, Bigster nasce per accompagnare chi ama esplorare e vivere la natura senza compromessi. La filosofia del modello è chiara: offrire un veicolo capace di affrontare ogni percorso, dalle strade asfaltate ai sentieri più impegnativi, garantendo allo stesso tempo comfort e praticità.

Il Bigster si distingue per le sue protezioni robuste e i materiali pensati per resistere all’uso intenso. Ogni dettaglio è stato studiato per agevolare la vita all’aria aperta e per assicurare la massima durabilità nel tempo. L’estetica riflette la sostanza: linee decise, proporzioni equilibrate e un look che trasmette solidità e determinazione. Questo SUV non teme lo sterrato e invita a partire per nuove avventure con la massima fiducia.

La praticità, da sempre un punto di forza del marchio, si ritrova anche nelle dotazioni intelligenti che facilitano la vita a bordo. Le barre da tetto modulabili permettono di trasportare facilmente attrezzature e bagagli, mentre il tetto panoramico apribile regala luminosità e una prospettiva inedita sul paesaggio circostante. Ogni viaggio diventa così più semplice, piacevole e aperto alla scoperta.

Ma l’elemento che più caratterizza il Dacia Bigster è la sua predisposizione alla vita outdoor. Nel nuovo SUV trova spazio la gamma di accessori InNature, una serie di soluzioni che trasformano l’auto in un vero e proprio campo base su quattro ruote. Dal Pack Sleep alla tenda da portellone, Dacia offre la possibilità di vivere la propria avventura senza rinunciare alla comodità, in totale autonomia e contatto con la natura.

Gli interni non sono da meno: materiali resistenti e facilmente lavabili rendono Bigster la scelta ideale per famiglie, amici e anche per chi viaggia con animali domestici. Tutto è progettato per affrontare l’imprevisto e per mantenere nel tempo l’aspetto e la funzionalità del veicolo. La versione Extreme aggiunge un ulteriore livello di protezione e durabilità, con rivestimenti creati per resistere a ogni condizione e a qualsiasi tipo di avventura.

 

