Connect with us

Hi, what are you looking for?

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Published

Con Bigster, Dacia compie un passo deciso verso l’alto e lo fa senza rinnegare il proprio DNA. Il nuovo SUV del marchio romeno non è una semplice “Duster cresciuta”, ma un modello che punta a conquistare chi cerca più spazio, più comfort e un’immagine più solida, mantenendo quella concretezza che ha reso celebre il brand di Pitesti. Il nostro test drive della Dacia Bigster racconta un’auto che sa essere razionale, moderna e sorprendentemente matura.

Dal vivo la Bigster trasmette subito presenza su strada. Le superfici sono tese, i passaruota marcati e la linea complessiva appare più adulta rispetto alle altre Dacia. È un SUV che non vuole sembrare elegante a tutti i costi, ma robusto. La maggiore lunghezza rispetto a Duster e i 22 centimetri di altezza da terra la rendono credibile anche fuori dall’asfalto, con proporzioni che la collocano a pieno titolo nel segmento dei C-SUV.

Il frontale è verticale, quasi “americano” nell’impostazione, mentre la fiancata pulita e l’assetto alto trasmettono l’idea di un’auto pensata per viaggiare carica, affrontare sterrati e non temere le condizioni difficili.

Se fuori convince, è dentro che la Bigster sorprende di più. L’ambiente è finalmente arioso, con una percezione di spazio che non apparteneva alle Dacia più compatte. Davanti si trova una plancia moderna, dominata dal display centrale da 10 pollici e dal quadro strumenti digitale da 7”, che portano la Bigster nel presente anche sul piano tecnologico.

La qualità percepita cresce: non è un’auto premium, ma materiali, assemblaggi e design sono più curati rispetto al passato. La seduta è comoda, la posizione di guida è rialzata come ci si aspetta da un SUV vero e dietro si viaggia in tre senza sacrifici. Merito anche del pavimento quasi piatto che rende più confortevoli i lunghi trasferimenti.

Molto intelligente l’approccio alla praticità. I vani sono numerosi, le tasche portaoggetti profonde e il sistema YouClip consente di personalizzare l’abitacolo con supporti e accessori. Una filosofia da auto “da vivere”, non solo da guardare.

La Bigster nasce per viaggiare e lo dimostra dal vano di carico. Regolare nelle forme, ampio e sfruttabile, diventa quasi un piccolo furgone abbattendo i sedili posteriori. Nelle versioni più ricche la frazionabilità 40/20/40 e i comandi Easy Fold permettono di creare un piano piatto capace di ospitare oggetti lunghi fino a 2,7 metri.

Per chi ama l’avventura, c’è anche il Pack Sleep, che trasforma l’auto in un mini-camper con box e materasso integrato: un’idea semplice ma perfettamente in linea con lo spirito della Bigster.

Abbiamo messo alla prova la versione più “avventurosa”, la 4×4 Mild Hybrid da 130 CV. Non è un fuoristrada estremo, ma su sterrato si muove con sicurezza grazie alla trazione integrale, alla coppia disponibile e al controllo di discesa. È la scelta giusta per chi frequenta montagna, strade bianche o percorsi innevati.

Su asfalto la Bigster privilegia il comfort. Le sospensioni filtrano bene le buche, lo sterzo è leggero e i sedili sono pensati per macinare chilometri senza stancare. Non invita alla guida sportiva, ma restituisce una sensazione di solidità e relax, che è esattamente ciò che molti clienti cercano in un SUV di questo tipo.

In autostrada si apprezza la stabilità, mentre nei contesti urbani le dimensioni restano gestibili grazie a telecamera e sensori che facilitano le manovre.

Dacia ha lavorato molto anche sul fronte ADAS. La Bigster propone una dotazione completa già dalle versioni di accesso, con sistemi di assistenza alla guida che comprendono frenata automatica, mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali, monitoraggio dell’attenzione e chiamata d’emergenza. Un pacchetto che rende la Bigster allineata ai rivali più blasonati.

L’infotainment offre connessione smartphone, Bluetooth e servizi online, con un audio che cresce di livello con l’impianto Arkamys 3D sulle versioni superiori.

Il bello della Bigster è che, nonostante l’evoluzione, resta fedele alla filosofia Dacia. Si parte da 24.800 euro per la Mild Hybrid da 140 CV, si sale a 29.700 euro per la Full Hybrid e arriva l’interessante Mild Hybrid GPL da 25.800 euro, soluzione perfetta per chi vuole contenere i costi di gestione.

Con Bigster, Dacia non gioca più solo la carta del prezzo, ma quella della sostanza. È un SUV spazioso, concreto, confortevole e finalmente più raffinato. Non cerca di essere sportivo né premium, ma si propone come compagno di viaggio affidabile, capace di adattarsi alla famiglia, al lavoro e all’avventura.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Spettacolo

Da venerdì disponibile in digitale “5 MINUTI”, il nuovo singolo di GIORGIA MALERBA

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Peugeot e Pathé: alleanza storica per celebrare l’eccellenza del cinema francese

Spettacolo

Pollio torna dopo nove anni con “Dopo la bomba”: un album umano e necessario

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con “Folkestra 2026”: sold out e nuove emozioni

Spettacolo

Bresh torna con “Introvabile”: nuovo singolo e prime date live in Europa

Tecnologia

Jabra lancia la serie Evolve3: le prime cuffie “cross-over” per lavoro e tempo libero

Motori

MAK presenta la gamma ruote 2026: tre nuovi modelli Made in Italy per il 35° anniversario

Motori

Audi Revolut F1 Team: debutto mondiale a Berlino, inizia l’avventura dei quattro anelli in Formula 1

Turismo

Val Ridanna: l’inverno autentico dell’hotel Gassenhof 4*S tra neve, silenzio e benessere

Giochi

Life is Strange: Reunion: Max e Chloe insieme in un nuovo capitolo epico

Sport

CUPRA conferma la partnership con Pertamina Enduro VR46 Racing Team per la stagione 2026

Motori

ALFA ROMEO È MAIN SPONSOR DI “M2O MORNING CLUB”

Giochi

MY HERO ULTRA RUMBLE: da oggi è disponibile la stagione 15 di con un nuovo personaggio

Sport

Lancia torna al Rallye Monte-Carlo: debutto mondiale in WRC2 per la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Società

Calenda e Vannacci faccia a faccia a “Realpolitik”: attualità, sicurezza e passioni fatali

Spettacolo

I-DAYS 2026: il 10 settembre arriva l’icona dell’hip hop mondiale A$AP ROCKY

Spettacolo

HARRY STYLES: venerdì 23 gennaio esce “APERTURE”

Motori

Audi e Madonna di Campiglio accolgono il Ducati Lenovo Team

Motori

Škoda Kamiq debutta nelle versioni Your Way e Be More: stile, tecnologia e vantaggi per i clienti italiani
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Peugeot e Pathé: alleanza storica per celebrare l’eccellenza del cinema francese

Un accordo inedito unisce due icone dell’industria francese. Peugeot e Pathé hanno annunciato una partnership strategica e internazionale che collegherà il mondo dell’automobile e...

10 minuti ago

Motori

MAK presenta la gamma ruote 2026: tre nuovi modelli Made in Italy per il 35° anniversario

MAK celebra un traguardo importante e guarda al futuro con una gamma completamente rinnovata. In occasione del suo 35° anniversario, l’azienda italiana, punto di...

2 ore ago

Motori

Audi Revolut F1 Team: debutto mondiale a Berlino, inizia l’avventura dei quattro anelli in Formula 1

Un nuovo capitolo nella storia di Audi si è aperto ufficialmente a Berlino, dove il marchio dei quattro anelli ha presentato al mondo il...

2 ore ago

Sport

Lancia torna al Rallye Monte-Carlo: debutto mondiale in WRC2 per la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Il ritorno di Lancia sulle strade del Principato di Monaco segna un momento storico per il marchio italiano. Dopo anni di attesa, il brand...

4 ore ago