Dacia Bigster Mild Hybrid G-140: fino a 1.450 km di autonomia 

Con il nuovo Dacia Bigster Mild Hybrid G-140, la casa automobilistica segna un passo decisivo verso una mobilità più efficiente e sostenibile. Il SUV di punta del marchio si presenta con un’inedita gamma di motorizzazioni pensate per garantire il massimo equilibrio tra performance, consumi e rispetto ambientale.

Il protagonista di questa evoluzione è il motore Mild Hybrid-G 140, un propulsore bifuel benzina/GPL da 140 cavalli che promette prestazioni brillanti e una straordinaria efficienza energetica. Grazie a questa configurazione, il Bigster raggiunge un’autonomia fino a 1.450 chilometri, un valore che lo pone al vertice della categoria in termini di capacità di percorrenza.

Dacia conferma così la propria vocazione verso un’offerta concreta e accessibile, senza rinunciare alle innovazioni tecnologiche che migliorano l’esperienza di guida. L’adozione di un sistema mild hybrid, abbinato alla doppia alimentazione benzina e GPL, consente non solo di ridurre le emissioni ma anche di ottimizzare i costi di esercizio, offrendo un vantaggio tangibile agli automobilisti attenti ai consumi.

L’approccio di Dacia resta fedele ai principi di semplicità e robustezza che hanno determinato il successo del marchio, ma si arricchisce ora di un’anima più moderna e sostenibile.

Il Bigster Mild Hybrid-G 140 rappresenta dunque il connubio ideale tra potenza e risparmio, pensato per chi desidera un SUV spazioso, versatile e rispettoso dell’ambiente. L’equilibrio tra tecnologia, autonomia e accessibilità riafferma la strategia del marchio nell’ampliare la propria proposta verso il futuro della mobilità intelligente ed economica.