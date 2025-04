Dacia celebra il traguardo di 8 milioni di veicoli prodotti

In una straordinaria giornata per il marchio automobilistico Dacia, è stato raggiunto un importante traguardo: giovedì 24 aprile 2025, presso lo stabilimento di Mioveni in Romania, è stato prodotto l’8.000.000° veicolo della casa automobilistica. Questo modello, un Bigster dal caratteristico colore Indigo Blue, segna un punto di svolta nella storia del brand.

Conosciuto per la sua capacità di rendere l’auto accessibile a un vasto pubblico senza compromettere la qualità, Dacia continua a far parlare di sé con risultati impressionanti. Lo stabilimento di Mioveni, fulcro della produzione del marchio, si conferma una delle principali sedi operative, consolidando il legame tra Dacia e la Romania.

Il Bigster rappresenta non solo l’emblema di un traguardo produttivo, ma anche lo spirito innovativo e la crescente popolarità del marchio a livello globale. Con questo risultato, Dacia si riafferma come uno dei protagonisti nel panorama automobilistico, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Raggiungere gli 8.000.000 di veicoli è una testimonianza del successo e della crescita continua del brand, che si è guadagnato la fiducia dei consumatori e il riconoscimento del settore. In un mercato sempre più competitivo, Dacia si distingue per un’offerta diversificata che continua ad evolversi per rispondere alle esigenze di un pubblico in continua trasformazione.

Il marchio, parte del gruppo Renault, continua a rappresentare una scelta intelligente per i consumatori attenti al valore e all’efficienza. Dacia si prepara a guardare verso nuovi orizzonti mantenendo fede ai propri valori fondanti: semplicità, affidabilità e convenienza.

In uno scenario in cui l’industria automobilistica è chiamata a sfide sempre nuove, Dacia si posiziona come un esempio di successo sostenibile e lungimirante, pronta a scrivere nuovi capitoli della sua storia.