Dacia Duster e Bigster: debutta il nuovo motore Hybrid-G 150 4×4 bi-fuel benzina/GPL

La rivoluzione firmata Dacia continua con l’arrivo del nuovo motore Hybrid-G 150 4×4, una novità assoluta nel panorama mondiale. La casa automobilistica porta infatti su Duster e Bigster un’inedita combinazione di tecnologia ibrida, alimentazione bi-fuel benzina/GPL e trazione integrale. Un’offerta unica sul mercato che promette consumi ridotti, emissioni contenute e prestazioni di livello, senza rinunciare alla versatilità tipica del brand.

Il nuovo propulsore abbina un motore 1.2 litri mild-hybrid 48V da 103 kW (140 cv) sull’anteriore a un motore elettrico posteriore da 23 kW (31 cv). La potenza complessiva raggiunge 113 kW (154 cv) con una coppia di 230 Nm per il motore termico e 87 Nm per quello elettrico.

Il sistema è completato da un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti con comandi al volante per il motore a benzina e da un cambio a due marce per l’unità elettrica. Questa soluzione, inedita per il segmento, assicura massima spinta ai bassi regimi e un funzionamento più efficiente ad alta velocità, con trazione integrale attiva fino a 140 km/h. Il retrotreno disinnestabile riduce gli attriti e ottimizza i consumi.

La batteria agli ioni di litio da 48V (0,84 kWh) si ricarica automaticamente in frenata e decelerazione, permettendo a Duster e Bigster hybrid-G 150 4×4 di viaggiare fino al 60% del tempo in modalità 100% elettrica in ciclo urbano. Con i serbatoi da 50 litri di benzina e 50 litri di GPL, l’autonomia tocca quota 1.500 km (WLTP), rendendo i due SUV ideali anche per i lunghi viaggi.

Il GPL, storicamente conveniente sul mercato italiano, conferma il proprio ruolo di alleato al risparmio: ad agosto 2025 il prezzo medio è di 0,703 €/l. Rispetto al mild hybrid 130 4×4, il nuovo propulsore garantisce una riduzione del TCO del 30% e 20 g/km in meno di CO2.

Il nuovo motore segna un deciso passo avanti anche in termini di efficienza. In modalità GPL i consumi si attestano sui 7,1 – 7,2 l/100 km con emissioni di 116 – 118 g/km, mentre a benzina scendono a 5,5 – 5,6 l/100 km con 124 – 126 g/km di CO2.

Il sistema 4×4 elettrificato non compromette le capacità fuoristradistiche dei due modelli. La coppia immediatamente disponibile del motore elettrico posteriore assicura massima aderenza in ogni condizione, mentre le sei modalità di guida consentono di adattarsi a ogni terreno: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock e Hill Descent Control.

Grazie ai comandi al volante, disponibili per la prima volta su un modello Dacia, la guida risulta più fluida e sicura, soprattutto in fuoristrada, in montagna o durante il traino.

Contestualmente al debutto del nuovo Hybrid-G 150 4×4, la gamma motori di Nuovo Duster si arricchisce e si aggiorna per offrire più scelta e più efficienza. Arrivano infatti:

  • il nuovo Hybrid 155, che sostituisce l’Hybrid 140 con consumi ridotti dell’8% (4,6 l/100 km) ed emissioni a partire da 105 g/km;

  • il nuovo Mild Hybrid 140, che prende il posto del mild hybrid 130 e abbina il 1.2 turbo ciclo Miller a un sistema 48V per ridurre del 10% i consumi rispetto a motori equivalenti;

  • il nuovo Eco-G 120, evoluzione del precedente Eco-G 100, con 20 cv in più e fino a 1.380 km di autonomia complessiva grazie alla doppia alimentazione benzina/GPL.

Il lancio delle nuove motorizzazioni coincide con l’introduzione di nuovi equipaggiamenti per la gamma alta di Duster. Arrivano infatti la regolazione lombare del sedile conducente (su allestimento Journey) e l’Adaptive Cruise Control per i motori ibridi, di serie su Journey e disponibile in opzione su Extreme.

