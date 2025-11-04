Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Con l’arrivo del model year 2026, Dacia ha annunciato una significativa evoluzione nella gamma motorizzazioni del suo celebre Duster. Da adesso è possibile ordinare i nuovi motori ibridi, segnando così una svolta verso una maggiore sostenibilità e un’efficienza migliorata. Dacia introduce due nuove opzioni di motorizzazione: il mild hybrid 140 e l’hybrid 155, progettati per offrire un equilibrio perfetto tra prestazioni e risparmio di carburante.

L’aggiunta del mild hybrid 140 e dell’hybrid 155 amplia notevolmente le possibilità di scelta per i consumatori che cercano un veicolo versatile e attento all’ambiente. Il motore mild hybrid 140 si propone come una soluzione ideale per chi desidera ridurre le emissioni senza compromettere la potenza. Questo sistema sfrutta l’assistenza di un motore elettrico che lavora in sinergia con il motore a combustione per ottimizzare le prestazioni in fase di avvio e accelerazione.

D’altra parte, l’hybrid 155 porta l’ibridazione a un livello superiore, combinando un motore elettrico e uno endotermico di maggiore potenza, assicurando consumi ridotti e prestazioni che soddisfano anche gli automobilisti più esigenti. Questo motore non solo riduce l’impatto ambientale, ma migliora anche l’esperienza di guida attraverso una guida più fluida e silenziosa.

Dacia, da sempre sinonimo di affidabilità e accessibilità, dimostra ancora una volta il suo impegno per l’innovazione e la sostenibilità, rispondendo alle crescenti esigenze di un mercato in continua evoluzione. La scelta di ampliare la gamma con soluzioni ibride rende il Duster ancora più competitivo e allineato con le normative ambientali più stringenti.

L’apertura dell’ordinabilità di questi nuovi motori rappresenta un passo significativo per il marchio, poiché facilita l’accesso a tecnologie avanzate che incrementano l’efficienza energetica e riducono l’impatto ambientale, mantenendo un forte rapporto qualità-prezzo.