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Dacia Jogger Hybrid 155: efficienza e piacere di guida in viaggio verso il Lago di Garda

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La Dacia Jogger Hybrid 155 si inserisce nel panorama delle vetture ibride come una proposta concreta e versatile, capace di coniugare efficienza nei consumi, comfort di marcia e buone prestazioni. Un modello pensato per la quotidianità, ma anche per affrontare senza difficoltà viaggi più lunghi, come dimostra un ideale itinerario verso il Lago di Garda, meta turistica tra le più frequentate in Italia.

L’area gardesana rappresenta infatti un contesto perfetto per testare le qualità di una vettura familiare: tra le principali attrazioni si segnalano Gardaland, punto di riferimento per il divertimento, Movieland – The Hollywood Park, dedicato al mondo del cinema, e Caneva Aquapark, parco acquatico a tema tropicale. Un mix che richiede spazio, comfort e affidabilità negli spostamenti.

Dal punto di vista del design e della funzionalità, la Jogger si presenta come una wagon multispazio, caratterizzata da soluzioni pratiche come le barre portatutto sul tetto. Tuttavia, la posizione di guida rialzata richiama quella dei SUV, garantendo maggiore visibilità e comfort nei lunghi trasferimenti.

Disponibile in configurazione a 5 o 7 posti, il modello si distingue per la capacità di adattarsi a diverse esigenze, risultando particolarmente indicato per famiglie o per chi necessita di una gestione flessibile degli spazi interni.

Il sistema propulsivo rappresenta uno degli elementi più rilevanti della Dacia Jogger Hybrid 155. La vettura è equipaggiata con un motore benzina 1.8 a quattro cilindri da 109 CV, affiancato da due motori elettrici, uno da 49 CV e uno starter/generatore ad alta tensione.

La potenza combinata raggiunge i 155 CV, garantendo una risposta pronta e lineare in ogni contesto di utilizzo. La presenza di due unità elettriche consente una erogazione di coppia immediata, soprattutto alle basse velocità, migliorando la reattività nel traffico urbano e nelle fasi di accelerazione.

Le prestazioni risultano adeguate alla categoria, con uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 9 secondi e una velocità massima di 180 km/h. La batteria da 1,4 kWh, collocata sotto la terza fila di sedili, consente di preservare lo spazio a bordo senza penalizzare la capacità di carico.

Sul fronte dei consumi, il dato dichiarato di 4,4 l/100 km si accompagna a emissioni di CO₂ pari a 104 g/km, valori che evidenziano l’efficienza complessiva del sistema.

Il cambio automatico multimodale senza frizione contribuisce in maniera significativa alla qualità della guida. Il sistema prevede quattro rapporti per il motore termico e due per quello elettrico, gestiti elettronicamente per ottimizzare prestazioni ed efficienza.

La marcia risulta fluida e priva di strappi, mentre in ambito urbano è possibile viaggiare in modalità elettrica fino all’80% del tempo, riducendo consumi e rumorosità. La modalità “B” consente inoltre di incrementare il recupero di energia in fase di rilascio, introducendo una frenata rigenerativa che migliora ulteriormente l’efficienza.

Con una massa di 1.388 kg, la Jogger Hybrid 155 beneficia di un rapporto peso/potenza favorevole, elemento che incide positivamente sulla dinamica di guida. Rispetto ad altre soluzioni ibride più pesanti, il modello Dacia si distingue per una maggiore agilità e una risposta più pronta.

Durante un viaggio autostradale, la vettura si dimostra stabile, confortevole e silenziosa, mantenendo consumi contenuti e offrendo una guida rilassata anche sulle lunghe distanze.

Nel complesso, la Dacia Jogger Hybrid 155 rappresenta una soluzione equilibrata per chi è alla ricerca di un’auto spaziosa, efficiente e tecnologicamente aggiornata. La combinazione tra propulsione ibrida, comfort e versatilità consente di affrontare sia la quotidianità sia i viaggi con un buon livello di soddisfazione.

In un contesto in cui l’elettrificazione assume un ruolo sempre più centrale, il modello si propone come un’alternativa accessibile e razionale, capace di offrire bassi consumi, ridotte emissioni e un’esperienza di guida fluida e piacevole.

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