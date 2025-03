Dacia Jogger: versatilità e oltre 1000 km con un pieno grazie alle sue motorizzazioni

Dacia Jogger continua a dimostrarsi un’auto versatile e accessibile, capace di soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità. Con una gamma di motorizzazioni pensate per ottimizzare i consumi e garantire massima autonomia, questo modello è ormai un punto di riferimento nel segmento delle familiari.

La gamma Jogger offre tre opzioni di motorizzazione per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti. La versione con motore benzina/GPL da 100 CV è perfetta per chi cerca un’auto economica nei consumi, grazie alla combinazione di due serbatoi da 50 litri ciascuno che permettono un’autonomia superiore ai 1000 km con un pieno. Con un consumo medio di 7,6-7,8 l/100 km (ciclo WLTP misto), questa motorizzazione rappresenta la soluzione ideale per chi percorre lunghe distanze senza rinunciare alla convenienza.

Per chi cerca un’esperienza di guida più dinamica, il motore Tce 110 CV garantisce ottime prestazioni nell’uso quotidiano e cittadino. Con una coppia massima di 200 Nm, è il motore più performante della gamma in termini di ripresa e reattività.

Infine, la novità più recente è rappresentata dalla motorizzazione Hybrid 140, che combina un motore benzina 1.6 con un motore elettrico e una batteria da 1,2 kWh. Con un consumo dichiarato di 4,7-4,9 l/100 km e emissioni di 105-108 g/km di CO2, questa versione garantisce efficienza e sostenibilità. Inoltre, introduce la funzione E-Save, che permette di preservare la carica della batteria per situazioni di guida specifiche, come tratti urbani o percorsi in salita.

Dacia Jogger è un modello progettato per offrire spazio, modularità e comfort fino a 7 posti, risultando ideale sia per le famiglie che per gli amanti dell’avventura. Dal suo lancio in Europa, ha superato le 100.000 unità vendute, con la versione Hybrid 140 che rappresenta un quarto delle vendite globali.

Il suo successo è frutto di una strategia chiara: offrire qualità e praticità al miglior prezzo sul mercato. Con un prezzo di listino che parte da 18.100 euro per la versione Essential GPL, Jogger si conferma un’auto accessibile e altamente competitiva.