Dacia Sandero Stepway: debutta la versione Eco-G 120 Auto

Dacia Sandero Stepway introduce Eco-G 120 Auto, combinando motore GPL e cambio automatico per offrire convenienza e comfort nel segmento crossover.

Dacia Sandero Stepway rafforza la propria offerta con una novità che unisce economicità di utilizzo e comfort di guida: la motorizzazione Eco-G 120 Auto, che abbina per la prima volta nella gamma del marchio l'alimentazione a GPL al cambio automatico. Una soluzione pensata per chi desidera contenere i costi di gestione senza rinunciare alla praticità negli spostamenti quotidiani.

Il successo della famiglia Sandero conferma la validità di una formula basata su versatilità, robustezza e rapporto qualità-prezzo. Sandero è l'auto più venduta in Europa ai clienti privati dal 2017 e nel 2025 ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il primato di autovettura più venduta in assoluto nel mercato europeo. Un risultato che consolida il ruolo centrale del modello nella strategia Dacia.

La nuova Eco-G 120 Auto è disponibile per Sandero Stepway negli allestimenti Expression ed Extreme e rappresenta una novità nel panorama automobilistico europeo: l'abbinamento tra tecnologia GPL e trasmissione automatica offre infatti un'alternativa concreta a chi cerca una vettura efficiente e confortevole, soprattutto nell'impiego urbano e nei percorsi caratterizzati da frequenti soste e ripartenze.

Dacia punta da anni sul GPL come soluzione per ridurre i costi di utilizzo, grazie a un carburante generalmente più economico rispetto a benzina e diesel. La nuova motorizzazione sfrutta due serbatoi da 50 litri, uno per la benzina e uno per il GPL, consentendo a Sandero Stepway di superare i 1.500 km di autonomia complessiva nel ciclo WLTP. Un valore che permette di affrontare anche i viaggi più lunghi limitando le soste per il rifornimento. A differenza delle auto elettriche e delle ibride plug-in, inoltre, non richiede infrastrutture di ricarica: è sufficiente fare rifornimento presso le normali stazioni di servizio che distribuiscono GPL.

Il cambio automatico completa il pacchetto, rendendo la guida più fluida e rilassata e aumentando il comfort nell'utilizzo quotidiano. L'obiettivo è offrire una soluzione capace di coniugare risparmio, autonomia e semplicità, mantenendo intatti i punti di forza che hanno contribuito al successo della gamma.

L'offerta di Sandero Stepway comprende anche il motore benzina TCe 110 e le nuove motorizzazioni Hybrid 155, affiancate dalle varianti Eco-G. Una gamma articolata che permette di scegliere la tecnologia più adatta alle proprie abitudini, in linea con la filosofia Dacia: proporre soluzioni concrete e accessibili, privilegiando ciò che serve davvero nella vita di tutti i giorni.

Anche sul fronte dello stile e delle dotazioni, Sandero Stepway conferma la propria identità da crossover. Le barre sul tetto modulari e i dettagli esterni dedicati ne sottolineano il carattere, mentre gli allestimenti Expression ed Extreme introducono equipaggiamenti pensati per migliorare comfort e praticità. Tra questi figurano il sistema multimediale Media Display con schermo da 10 pollici, la retrocamera, il climatizzatore automatico, il sistema di accesso senza chiave e il freno di stazionamento elettrico.

Con la nuova Eco-G 120 Auto, Dacia amplia quindi le possibilità di scelta per chi cerca una vettura versatile e dai costi di gestione contenuti. Sandero Stepway con motorizzazione Eco-G Auto parte da 19.100 euro nell'allestimento Expression, confermando l'attenzione del marchio verso una mobilità accessibile, senza rinunciare alle tecnologie capaci di migliorare concretamente l'esperienza di guida.