Nasce la partnership tra Peugeot e Rossignol: eccellenza francese tra auto e sport di montagna

Peugeot e Rossignol annunciano una collaborazione storica per creare edizioni speciali ispirate agli sport di montagna e innovazione francese.

Peugeot e Rossignol hanno annunciato una partnership senza precedenti, unendo due storici marchi francesi con l'obiettivo di celebrare l'eccellenza nazionale e spingere i limiti della performance su strada e sulla neve. La collaborazione porterà dal 2027 a una serie di edizioni speciali firmate Peugeot, ispirate al mondo degli sport di montagna e integrate dal know-how di Rossignol, marchio leader mondiale nello sci e nell'attrezzatura outdoor.

L'accordo nasce da una comunanza di valori che unisce innovazione, tecnologia all'avanguardia, design distintivo ed eccezionale maestria artigianale. Entrambe le aziende puntano a offrire emozioni intense ad ogni curva, sia al volante sia tra le discese innevate delle Alpi, forgiando prodotti e collezioni che riflettono la loro costante ricerca di precisione, controllo e prestazioni elevate.

Il primo banco di prova della partnership sarà il Salone dell'Auto di Parigi 2026, dove lo stand Peugeot sarà completamente ispirato alle Alpi francesi per un'esperienza immersiva. I visitatori potranno vivere in anteprima la fusione dei mondi Peugeot e Rossignol attraverso esposizioni di veicoli, attrezzature, intrattenimento e dimostrazioni che esalteranno valori condivisi come la maestria, la precisione e il puro piacere di guida e sport.

La partnership prevede la creazione di prodotti in edizione limitata che uniranno performance automobilistica e ispirazione sportiva montana. Oltre alle auto, sarà lanciata una collezione di sci, abbigliamento e accessori Rossignol pensata per accompagnare la passione degli amanti delle montagne sia nello sport sia nella vita quotidiana. L'ambizione delle due aziende è sviluppare soluzioni innovative e sostenibili che migliorino l'esperienza degli utenti, con una particolare attenzione alla mobilità elettrica su cui Peugeot sta investendo sempre di più.

Nel corso dell'annuncio, Alain Favey, CEO di Peugeot, ha dichiarato: Peugeot e Rossignol condividono molto più delle loro radici francesi. I nostri marchi sono guidati dalla stessa cultura di innovazione, performance e piacere. Questa partnership apre nuove ed entusiasmanti opportunità per creare esperienze distintive e ispiratrici, mostrando al contempo un'esperienza riconosciuta in tutto il mondo.

Vincent Wauters, CEO del Gruppo Rossignol, ha aggiunto: Mentre Rossignol si prepara a celebrare il suo 120º anniversario, siamo orgogliosi di aprire questo nuovo capitolo insieme a Peugeot. I nostri due marchi condividono profonde radici francesi e una cultura comune di performance e design. Questa collaborazione sostiene la nostra ambizione attraverso gli sport di montagna, sia in inverno che in estate. Insieme, puntiamo a creare prodotti ispiratori ed esperienze emozionanti, incoraggiando sempre più persone a scoprire le montagne, vivere le proprie emozioni e godere dei loro numerosi benefici.



