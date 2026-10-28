Citroën Ami OUTDOOR debutta a EICMA 2026: nuova versione avventurosa per la mobilità urbana

Citroën Ami OUTDOOR farà il suo debutto italiano a EICMA 2026 portando una nuova interpretazione elettrica, accessibile e avventurosa della micromobilità.

Citroën Ami torna protagonista a EICMA 2026, presentando in anteprima italiana la nuova serie speciale Ami OUTDOOR, una versione che reinterpreta il celebre quadriciclo elettrico con uno spirito più libero e avventuroso. L'appuntamento per scoprire Ami OUTDOOR è fissato dal 3 all'8 novembre a Rho Fiera Milano, dove il brand invita il pubblico e la stampa a vivere un'esperienza immersiva all'insegna dell'innovazione nella mobilità urbana.

Ami OUTDOOR si distingue per l'esclusiva tinta Khaki Green abbinata a cerchi in acciaio bianchi, grafiche dedicate e dettagli che ne rafforzano il carattere avventuroso. Un elemento di novità assoluta è il tetto apribile, offerto per la prima volta su una versione chiusa di Ami dotata di porte, soluzione fino a oggi riservata alla versione Buggy. Completano la personalizzazione gli elementi grafici OUTDOOR sulle fiancate, il logo dedicato sul montante posteriore, spoiler posteriore, nuove tonalità dei sedili, cinture Infra Rouge e accessori portaoggetti.

La presenza di Citroën a EICMA 2026 si articolerà tra lo stand Dueruote (padiglione 5, stand Q74) e l'area esterna Your Urban Mobility (YUM). All'interno, Ami sarà special guest di uno spazio dedicato in cui i visitatori potranno salire a bordo e prenotare un test drive. Nell'area esterna YUM, dal 4 all'8 novembre, il pubblico potrà mettersi direttamente al volante di Ami e Ami Buggy, vivendo un'esperienza di guida accompagnati da driver qualificati su un percorso di circa 5.000 m² dedicato alla mobilità urbana. Citroën Ami sarà l'unico quadriciclo presente nella categoria, testimonianza della vocazione innovativa della casa francese.

Fin dal lancio, Citroën Ami ha portato una soluzione 100% elettrica, ultracompatta e accessibile pensata per le città. Si guida dai 14 anni con patente AM, offre due posti affiancati, raggiunge un'autonomia fino a 75 km e una velocità massima di 45 km/h, con batteria ricaricabile da una comune presa elettrica. Ami OUTDOOR mantiene questa semplicità arricchendola di nuove emozioni e libertà, offrendo una risposta anticonformista e originale alle esigenze della micromobilità quotidiana.



