Citroën 2 CV Concept: il mito torna a vivere grazie alle nuove interpretazioni del design

In seguito al successo riscosso al Salone di Parigi 2026, Citroën ha rivelato le illustrazioni e i disegni che hanno guidato la creazione della 2 CV Concept. Si tratta di uno sguardo approfondito su quasi un anno di ricerca e sperimentazione dedicati a una sfida tanto entusiasmante quanto delicata: ridare vita a una delle vetture simbolo della Marca senza mai copiarla, reinterpretandone lo spirito per il nostro tempo. Presentata in anteprima mondiale a Parigi, la concept ha suscitato grande interesse per la forza del suo design e per le emozioni che è in grado di evocare.

Pierre Leclercq, Citroën Design Director, ha sintetizzato la portata del progetto: «Lavorare al design di una nuova 2 CV è il sogno di ogni designer, ma rappresenta anche una sfida enorme. La 2 CV è l’auto preferita dai francesi ed è anche il modello più collezionato al mondo. Nell’immaginario dei turisti, è l’auto che si incontra sulle strade e nelle città di tutta la Francia. Nessun altro costruttore automobilistico può vantare una 2 CV nella propria storia e, proprio per questo, non potevamo permetterci di sbagliare.»

Reinterpretare la 2 CV non significa replicarne le forme. Significa ritrovare ciò che la rende unica: una silhouette immediatamente riconoscibile, proporzioni fuori dagli schemi, un design ingegnoso e una personalità capace di conquistare il pubblico. Antoine Gaillot-Drevon, Head of Advanced Design Citroën, ha spiegato come il team abbia affrontato il compito di trasportare un design nato prima della guerra, compresi i caratteristici parafanghi sporgenti, nel rispetto delle normative attuali. Per evitare uno stile eccessivamente rétro e per ragioni pratiche legate all’uso quotidiano, i designer hanno scelto di non riproporre i carter delle ruote posteriori. Il frontale doveva risultare accattivante senza sembrare un giocattolo. I primi schizzi hanno esplorato diverse interpretazioni della silhouette, del frontale e delle proporzioni, con l’obiettivo di conferire al concept un aspetto più dinamico e contemporaneo, preservando al tempo stesso i tratti distintivi che ne definiscono il fascino.

Il lavoro di ricerca ha coinvolto ogni singolo dettaglio. All’esterno, i fari rotondi e disassati, il cofano scanalato ispirato alle prime generazioni della 2 CV e la linea del tetto arcuata che si estende fino al paraurti posteriore richiamano il linguaggio stilistico storico del modello. I parafanghi pronunciati, le fiancate pulite e tese e i cerchi in acciaio ne rafforzano il carattere, conferendole una presenza più decisa. Pierre Icard, Exterior Designer, ha sottolineato la necessità di esprimere con semplicità le linee di un’auto esistente, rielaborando ogni dettaglio per trasportarla nel presente: «Abbiamo umanizzato il design di CV 26, per esempio con il tetto in tela avvolgibile manualmente, affinché le persone possano riscoprire il proprio senso infantile della meraviglia.»

A bordo, la stessa filosofia ha guidato gli interni. I sedili a panca, il volante monorazza, la leva del cambio sulla consolle centrale, la Radioën removibile e il cestino portaoggetti richiamano la storia del modello e il suo approccio ingegnoso alla vita quotidiana. L’obiettivo non era ricreare un abitacolo d’epoca, ma progettare uno spazio accogliente e intelligente, libero da elementi superflui. Andreas Stump, Interior Designer, ha precisato che il design degli interni è stato guidato dalla funzionalità e dal minimalismo dell’abitacolo originale, rispondendo al comfort e allo spirito gioioso degli attuali modelli Citroën. L’abitacolo della 2 CV Concept privilegia lo spazio, la luminosità e un’atmosfera ricca di allegria. I vivaci colori giallo e bianco, il motivo tartan dei sedili, i materiali caldi e i numerosi richiami nascosti creano un ambiente fedele allo spirito di libertà e ottimismo che ha decretato il successo della 2 CV.

Madeleine Ternisien, Colour, Materials & Finishes Designer, ha descritto come l’abitacolo abbia spazio per respirare: i colori gialli e i materiali portano calore e luce. «Abbiamo giocato sull’effetto madeleine di Proust, con tocchi beige che richiamano i comandi in bachelite della 2 CV. I materiali intrecciati rendono omaggio all’impagliatura, una tradizione artigianale popolare francese.»

Il fascino della 2 CV non risiede soltanto nel suo design, ma anche nelle emozioni che suscita e nel ruolo che ha avuto nella vita di intere generazioni. I designer hanno voluto preservare questa dimensione profondamente umana in ogni curva e in ogni dettaglio. L’obiettivo non è replicare i ricordi del passato, ma farli dialogare con gli stili di vita di oggi. La capote ad apertura manuale, le accoglienti panchette e una tecnologia presente senza ostentazione riflettono una visione dell’automobile in cui l’ingegno è al servizio della vita quotidiana e il design contribuisce a creare un legame emotivo con il veicolo. L’accoglienza riservata alla 2 CV Concept al Salone di Parigi ha confermato la capacità di questo modello di conquistare il pubblico andando ben oltre la nostalgia. Attraverso il dialogo tra memoria e innovazione, Citroën dimostra che un design iconico può continuare a ispirare, sorprendere ed emozionare. Ridare vita alla 2 CV non significa tornare al passato: significa mantenerne vivo lo spirito nel presente.