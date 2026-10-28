Mercedes-Benz amplia la gamma: oltre 40 nuovi modelli entro il 2027

Mercedes-Benz ha ribadito la propria strategia di offrire la motorizzazione più adatta a ogni esigenza dei clienti, combinando sistemi completamente elettrici, ibridi plug-in e motori a combustione elettrificati ad alta tecnologia. Il Marchio, forte di oltre 140 anni di esperienza nel comprendere ciò che muove i propri clienti, punta a una gamma senza precedenti: più di 40 nuovi modelli entro la fine del 2027. Questa espansione si fonda su uno sviluppo guidato dai dati reali, simulazioni digitali avanzate e una modularità intelligente che consente di scalare propulsioni, batterie, architetture e software su diversi segmenti.

Jörg Bartels, vice president Sviluppo sistemi di propulsione di Mercedes-Benz AG, ha sottolineato che nessuna tecnologia definisce il carattere di una vettura quanto il sistema di propulsione, sia esso completamente elettrico o ibrido. «I nostri clienti in tutto il mondo hanno esigenze e aspettative differenti. Per questo ci impegniamo a utilizzare le migliori tecnologie in modo che offrano un valore aggiunto concreto e sappiano entusiasmare. La vera innovazione nasce quando l’eccellenza tecnica si traduce in un’esperienza di guida intuitiva e crea un legame emotivo quasi istintivo tra chi guida e la vettura.»

Lo sviluppo parte dall’analisi dei dati anonimizzati raccolti dai veicoli connessi, che coprono miliardi di chilometri percorsi in condizioni reali. Cicli di guida, modalità di accelerazione, movimenti del pedale, traino e partenze in salita vengono tradotti in obiettivi specifici. Prima di realizzare qualsiasi componente, Mercedes-Benz testa virtualmente infinite combinazioni di potenza, coppia, rapporti del cambio e strategie di controllo. Solo dopo la validazione al banco prova, in condizioni di carico e temperatura reali, si passa ai test su strada. Sospensioni, freni e sterzo sono calibrati come un sistema unico per garantire il tipico carattere di guida del Marchio: comfort, sicurezza, maneggevolezza, sportività e precisione, indipendentemente dalla motorizzazione scelta.

I sistemi di propulsione modulari permettono un’elevata condivisione di componenti e un’ottimizzazione dei costi. Per i motori a combustione, la famiglia FAME (Family of Modular Engines) offre benzina e diesel elettrificati con ISG 2.0, basamento in alluminio con tecnologia NANOSLIDE®, turbocompressore con turbina segmentata e integrazione software tramite il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Questi propulsori equipaggiano modelli dalla GLA alla Classe S. Sul fronte elettrico, l’architettura modulare derivata dal programma tecnologico VISION EQXX è già applicata su CLA, CLA Shooting Brake, GLB, GLA, GLC e Classe C, con funzionamento a 800 volt. Il passo successivo prevede l’estensione alle gamme superiori, inclusa la Classe E e la Classe S. L’Electric Drive Unit 2.0 (EDU), sviluppata e prodotta internamente, abbina un cambio a due rapporti a un inverter al carburo di silicio per massimizzare efficienza e prestazioni reali.

Mercedes-Benz rafforza le competenze sulle batterie sviluppando internamente nuove chimiche delle celle. La combinazione di ossido di litio e manganese (LMO) con NMC riduce l’uso di cobalto e nichel a favore del manganese, mentre la chimica LNMO elimina il cobalto e opera fino a cinque volt, con potenziali vantaggi di autonomia fino al 30% rispetto alle celle LFP a parità di peso e ingombro. Parallelamente, proseguono i lavori sulle batterie allo stato solido con partner come Factorial Energy e ProLogium. Un veicolo di sviluppo basato su EQS ha già percorso 1.205 chilometri da Stoccarda a Malmö senza ricaricare, dimostrando il potenziale per le lunghe distanze. L’obiettivo è ottenere sistemi più compatti, leggeri e performanti, riducendo la dipendenza da materie prime critiche.

Un esempio concreto di trasferimento tecnologico dalla Formula 1 è il nuovo turbocompressore elettrico da 5 kW sul motore M 252 LS da 1,5 litri. Questo quattro cilindri, il più potente della gamma compatta Mercedes-Benz, eroga 170 kW più 23 kW di supporto elettrico e deriva dalla tecnologia impiegata con successo dal Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Sulla GLB 250 consente un’accelerazione più rapida di circa un decimo di secondo rispetto alla precedente motorizzazione di punta, con emissioni di CO2 inferiori di circa il 17%. Il sistema può anche recuperare energia dai gas di scarico, mentre due nuovi alberi di equilibratura Lanchester riducono le vibrazioni.

Questa strategia modulare e data-driven consente a Mercedes-Benz di rispondere in modo flessibile all’evoluzione del mercato, alle normative e alle preferenze dei clienti in tutto il mondo, mantenendo il carattere distintivo del Marchio su ogni tipologia di propulsione.