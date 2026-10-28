Lancia Design Days: 120 anni di stile e innovazione celebrati all'Heritage Hub

Dal 4 al 7 novembre l'Heritage Hub di Torino apre le sue porte per i "Lancia Design Days", quattro giornate dedicate ai 120 anni di un marchio che ha fatto la storia dell'auto italiana con eleganza e innovazione.

L'iniziativa offre un'esperienza immersiva nel Centro Stile Lancia, con workshop, incontri e laboratori guidati dai professionisti che ogni giorno progettano la mobilità del futuro partendo da un passato glorioso. Appassionati, studenti e curiosi potranno confrontarsi con i designer del marchio, vivere dimostrazioni pratiche e scoprire come nasce una vettura unica dal punto di vista estetico e tecnologico.

I visitatori avranno la possibilità di ammirare una selezione speciale di automobili storiche che hanno segnato l'evoluzione stilistica di Lancia, tra cui Aprilia del 1937, Aurelia B24 del 1954 e Stratos Stradale del 1973. Il percorso espositivo si arricchisce con modelli più recenti come Dialogos del 1998, Nea del 2000 e Fulvia Concept del 2003, fino alle creazioni più attuali che testimoniano la nuova visione di Lancia: Pu+Ra Zero, Lancia Pu+Ra HPE, Nuova Ypsilon e Nuova Gamma.

Da sempre sinonimo di eleganza e audacia stilistica e ingegneristica, Lancia ha fatto del design uno dei tratti distintivi della propria identità, dando vita ad automobili capaci di coniugare raffinatezza formale e innovazione tecnologica. Un percorso che unisce passato e futuro attraverso la passione e la competenza dei suoi creatori.

Il cuore dell'evento è l'interazione diretta con gli esperti del Centro Stile Lancia: designer, specialisti di colori e materiali, tecnici della modellazione digitale e della prototipazione accompagneranno i partecipanti tra le diverse fasi del processo creativo, condividendo esperienze e metodi di lavoro in una delle collezioni Lancia più complete al mondo. Il tutto nella suggestiva cornice dello storico comprensorio industriale di Mirafiori, ormai punto di riferimento per la cultura automobilistica italiana.

Un'area dedicata consentirà al pubblico di dialogare con i professionisti e di esplorare da vicino dieci modelli iconici che raccontano la straordinaria storia di design del brand, dalle origini alle più moderne interpretazioni della mobilità. Questo viaggio tra epoche e visioni diverse rappresenta il fil rouge dell'evento: mostrare come la tradizione di Lancia continui ad alimentare la creatività che ne segnerà il futuro.

Le giornate si svolgeranno nelle mattine e nei pomeriggi del 4, 5 e 6 novembre, mentre sabato 7 novembre si concluderà con una speciale apertura serale curata da Club Silencio, realtà che promuove la partecipazione giovanile attraverso esperienze che uniscono cultura e intrattenimento. L'Heritage Hub si conferma così uno spazio culturale aperto, capace di coinvolgere anche le nuove generazioni.