Moto Guzzi svela The Trip: la roadster 500 di nuova generazione arriva a EICMA

Arriva una svolta per gli appassionati delle due ruote: Moto Guzzi presenta The Trip, la prima moto di nuova generazione del marchio storico, pronta a debuttare ufficialmente a EICMA Milano dal 5 all'8 novembre 2026.

The Trip è una roadster 500 progettata per offrire divertimento e semplicità sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo Moto Guzzi sia ai motociclisti più esperti.

L'esperienza di guida è al centro del progetto: peso di soli 180 kg, posizione in sella naturale e accessibile a partire da 790 mm, dotazioni tecnologiche da moto di fascia superiore e design iconico ma contemporaneo. Il motore è un bicilindrico parallelo moderno vicino ai 48 CV, compatibile con patente A2, pensato per offrire coppia fin da subito e una guida rilassata in città quanto dinamica fuori.

Non mancano tecnologie di ultima generazione: acceleratore ride-by-wire, tre modalità di guida (Road per viaggiare comodi ogni giorno, Sport per il massimo coinvolgimento, Rain per la sicurezza su fondi difficili), quick shifter e navigazione integrata a pittogrammi. Il display circolare TFT da 3,6 pollici dialoga con lo smartphone, i blocchetti a manubrio sono retroilluminati e sulla sella spicca la firma ricamata del modello.

Il design segue una filosofia di essenzialità, con serbatoio metallico da 15 litri, linee pulite ed equilibrio tra eleganza e funzionalità. Il gruppo ottico full LED reinterpreta in chiave moderna l'iconica Aquila di Moto Guzzi.

La nuova roadster sarà disponibile in tre colorazioni: Black Metropolis (eleganza cittadina), Green Grove (tradizione Moto Guzzi e natura), Red Beat (energia dinamica e sportiva). Per celebrare il lancio, è prevista anche una serie speciale The Opening, pensata per chi vuole essere protagonista sin dal primo giorno.

The Trip 500 sarà protagonista allo stand Moto Guzzi a EICMA e arriverà nelle concessionarie ufficiali nei primi mesi del 2027. Pensata per accompagnare ogni momento della vita quotidiana, come una fuga improvvisata fuori porta o il tragitto verso l'ufficio, The Trip vuole rendere speciale ogni viaggio, anche quello più breve.