Renault Clio eletta Auto Europa 2027: eccellenza europea e innovazione

Renault Clio è stata eletta Auto Europa 2027, aggiudicandosi il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dall’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, alla vettura che meglio interpreta l’eccellenza dell’industria automobilistica europea. Il premio valorizza aspetti fondamentali come innovazione, design, qualità e sostenibilità di utilizzo, confermando il ruolo di primo piano della compatta francese nel mercato automobilistico.

Presente sulle strade da oltre trent’anni, Renault Clio rappresenta uno dei modelli più importanti nella storia della Casa francese. Nel corso delle generazioni, la vettura ha saputo evolversi seguendo i cambiamenti del settore e le nuove esigenze degli automobilisti, mantenendo un equilibrio tra stile, efficienza, tecnologia e piacere di guida. Qualità che continuano a renderla un punto di riferimento nel segmento B.

Il riconoscimento Auto Europa 2027 premia anche la capacità di Renault di rendere l’innovazione accessibile a un pubblico ampio. La gamma di Clio comprende infatti diverse soluzioni di alimentazione, con motorizzazioni benzina, GPL e full hybrid E-Tech, affiancate da sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e contenuti tecnologici progettati per migliorare comfort e sicurezza. Il tutto accompagnato da un design che combina eleganza, modernità e dinamismo.

«Ricevere il premio Auto Europa 2027 rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e conferma il successo commerciale che sta riscuotendo il modello, oggi al secondo posto nelle vendite a clienti privati in Italia», ha dichiarato Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia. «Clio è un modello che ha scritto pagine importanti della storia di Renault e che continua a evolvere rimanendo fedele ai valori che ne hanno decretato il successo: innovazione, efficienza, accessibilità e piacere di guida».

Guigues ha inoltre sottolineato come il riconoscimento valorizzi il lavoro di tutte le persone coinvolte nello sviluppo di una vettura capace di rispondere concretamente alle esigenze degli automobilisti italiani ed europei, ringraziando l’UIGA per aver individuato in Nuova Clio un punto di riferimento del proprio segmento e una delle espressioni più rappresentative dell’automobile europea contemporanea.

Con milioni di clienti conquistati in Europa e oltre tre decenni di successi commerciali, Renault Clio consolida così il proprio ruolo strategico nell’offerta della Marca. Il titolo di Auto Europa 2027 rappresenta un'ulteriore conferma della capacità del modello di rinnovarsi nel tempo, conservando i tratti distintivi che ne hanno decretato la popolarità: versatilità, efficienza, accessibilità e attenzione alle esigenze della mobilità quotidiana.