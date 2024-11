DACIA Sandriders alla conquista della Dakar 2025

Dopo un debutto promettente al Rally del Marocco, il team “The DACIA Sandriders” è pronto per affrontare la sfida più iconica del motorsport: la Dakar 2025. Questo evento, che rappresenta il vertice assoluto nel panorama dei rally raid, mette alla prova la resistenza di persone, veicoli e intere organizzazioni, offrendo al contempo una piattaforma unica per comunicare valori e DNA aziendale.

Il percorso verso la Dakar ha richiesto mesi di intenso lavoro e sviluppo. Durante un incontro con la stampa italiana, la Team Principal Tiphanie Isnard ha condiviso i dettagli di questo ambizioso progetto. La filosofia del brand DACIA, basata sul concetto di “value for money”, si riflette in ogni aspetto della squadra, dalla strategia tecnica alle collaborazioni chiave.

Tra i protagonisti del progetto spicca il nome di Sébastien Loeb, nove volte campione del mondo di rally e già veterano della Dakar con cinque podi alle spalle. Insieme a lui, Cristina Gutiérrez e Nasser Al-Attiyah compongono un team di assoluto livello, pronto a mettere in campo la preparazione e i test condotti con l’obiettivo di una sola cosa: la vittoria.

La Dakar non è solo un’opportunità di visibilità globale, ma anche un laboratorio per soluzioni tecniche che potrebbero trovare applicazione nella produzione di serie. DACIA affronta questa sfida portando con sé i propri valori: una vocazione per l’outdoor, robustezza, affidabilità e un approccio eco-smart. Tra le ambizioni del brand c’è la leadership nel settore delle soluzioni a basso impatto ambientale, come i carburanti sostenibili sviluppati in collaborazione con Aramco.

Il progetto Dakar ha visto il coinvolgimento di diverse realtà del gruppo Renault, tra cui il centro stile DACIA e il know-how tecnico di Alpine Motorsport. Partner chiave come Prodrive, responsabile dello sviluppo e delle operazioni, hanno contribuito alla realizzazione del prototipo Sandrider, un veicolo innovativo progettato per affrontare le sfide più estreme.

Il DACIA Sandrider, presentato a Milano, è un prototipo che corre nella categoria FIA Ultimate T1+. Caratterizzato da un design robusto ed essenziale, misura 4,14 metri di lunghezza, 2,29 di larghezza e 1,81 di altezza. Equipaggiato con un motore V6 biturbo da 3 litri alimentato a carburante sostenibile, sviluppa 360 CV e 539 Nm di coppia, trasmessi a terra tramite trazione integrale e un cambio sequenziale a 6 rapporti.

Oltre alla Dakar, il campionato del mondo Rally Raid prevede altre quattro tappe:

Abu Dhabi Desert Challenge (21 febbraio, Emirati Arabi Uniti)

(21 febbraio, Emirati Arabi Uniti) South African Safari Rally (18 maggio)

(18 maggio) BP Ultimate Rally Raid Challenge (22 settembre, Portogallo)

(22 settembre, Portogallo) Rallye du Maroc (10 ottobre)

Con la Dakar 2025 alle porte, DACIA è pronta a dimostrare che la combinazione di innovazione, valori solidi e collaborazioni strategiche può portare a risultati straordinari. La sfida è lanciata: i Sandriders sono pronti a lasciare il segno.