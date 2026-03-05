Dacia STRIKER: il nuovo crossover che rompe le regole

Dacia svela ufficialmente il nome del suo prossimo crossover: STRIKER. Un appellativo che, come sottolinea il marchio, si distingue per essere potente, inequivocabilmente Dacia e immediatamente riconoscibile grazie alla sua desinenza “ER”. Con questa scelta, il brand continua a rafforzare la propria identità, richiamando elementi coerenti con la filosofia che negli ultimi anni ha contraddistinto i suoi modelli.

STRIKER non è un nome casuale. È una parola che evoca energia, forza e movimento, qualità che l’azienda attribuisce a un veicolo pensato per chi vuole uno stile dinamico e deciso. Altamente evocativo, trae ispirazione dagli anni ’80, suggerendo forza e precisione – il gesto che abbatte i birilli del bowling o che cambia le regole del gioco. L’immaginario che Dacia richiama è quindi quello di un’azione determinata, di un colpo vincente, un chiaro simbolo di rottura e innovazione.

Con STRIKER, Dacia rinnova la propria ambizione di sorprendere il mercato e ridefinire, ancora una volta, i canoni della categoria crossover. Il nome stesso, con il suo suono diretto e deciso, sembra farsi portavoce della missione del marchio: proporre veicoli semplici, robusti e accessibili, ma al tempo stesso capaci di esprimere personalità e modernità.

Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati resi pubblici, la scelta del nome prepara il terreno per un modello destinato a posizionarsi come una delle novità più interessanti del segmento. STRIKER promette di incarnare il nuovo corso estetico e concettuale di Dacia, unendo concretezza e carattere in un linguaggio stilistico che riflette perfettamente lo spirito del marchio.

Dacia dimostra così di voler continuare a evolvere, facendo leva su un’identità sempre più definita e riconoscibile, fedele ai propri valori ma pronta a “rompere le regole” con coraggio e creatività. STRIKER sarà, a tutti gli effetti, il simbolo di questa evoluzione: un crossover che, già dal nome, invita a cambiare prospettiva e a muoversi in una direzione nuova.