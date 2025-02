Dacia Zen: il programma di copertura estesa che conquista i clienti

Dacia continua a rafforzare la propria identità con un’evoluzione costante della sua gamma di prodotti, introducendo nuovi design, equipaggiamenti innovativi e modelli inediti come il tanto atteso Dacia Bigster.

Il marchio, noto per la sua filosofia del “Value for Money”, amplia la sua offerta con soluzioni ancora più vantaggiose per i clienti. Un esempio concreto di questa evoluzione è il Programma Dacia Zen, pensato per offrire un ulteriore livello di serenità a chi sceglie un veicolo Dacia.

Dacia Zen rappresenta un servizio esclusivo che conferma la fiducia del brand nella qualità dei propri prodotti. Senza alcun costo aggiuntivo, i clienti che effettuano la manutenzione programmata annuale presso la rete ufficiale Dacia possono beneficiare di una copertura estesa sulle parti meccaniche del veicolo. Questo vantaggio si attiva una volta terminata la garanzia convenzionale e può essere rinnovato di anno in anno.

La copertura Dacia Zen ha una durata di 12 mesi o 30.000 km e può essere rinnovata fino al sesto anno dalla data di immatricolazione o fino a 120.000 km, semplicemente rispettando le scadenze previste dal piano di manutenzione. Grazie a questa formula, il veicolo può beneficiare di protezione fino a sette anni di vita o 150.000 km di percorrenza.

A dimostrazione della crescente fiducia dei clienti nel marchio, il Programma Dacia Zen ha già raggiunto un traguardo significativo: a poco più di un anno dal suo lancio in Italia, sono stati attivati 50.000 contratti Dacia Zen. Questo risultato conferma il forte apprezzamento da parte degli automobilisti e il successo di una strategia orientata alla soddisfazione e alla fidelizzazione della clientela.

Dacia continua dunque a dimostrare il proprio impegno nel garantire un’esperienza di guida sicura, affidabile e conveniente, consolidando il legame con i suoi clienti attraverso soluzioni innovative e vantaggiose.