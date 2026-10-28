ROG e S-GAME portano Phantom Blade Zero nel gaming reale con una collezione esclusiva

ASUS ROG e S-GAME svelano una gamma di dispositivi gaming ispirati a Phantom Blade Zero: estetica dark wuxia, tecnologia all'avanguardia e prestazioni elevate.

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia una collaborazione innovativa con S-GAME, dando vita a una collezione esclusiva di prodotti gaming dedicati al mondo di Phantom Blade Zero. Quattro dispositivi all'avanguardia - monitor, mouse, cuffie e keycap - trasportano l'estetica dark wuxia del noto action RPG direttamente sulle scrivanie degli appassionati, unendo design distintivo e performance professionali.

Il design ROG x Phantom Blade Zero fonde linee cyberpunk, dettagli rosso cremisi e motivi metallici ispirati alle armi del gioco, per una postazione gaming dall'identità unica, capace di evocare il viaggio nel Phantom World. Ogni dispositivo incorpora texture, incisioni e silhouette dei personaggi, accompagnate da un iconico filo rosso che attraversa l'intera gamma.

Il monitor ROG Strix XG27UCGR-G Phantom Blade Zero Edition si distingue per la risoluzione 4K, refresh rate adattivo fino a 162 Hz e una speciale modalità Dual Mode che consente di passare da 4K 162 Hz a Full HD 485 Hz in base alle esigenze. Grazie alla tecnologia ASUS Fast IPS e ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, viene garantita la massima fluidità, con colori vividi e dettagli netti grazie al 95% DCI-P3 e 130% sRGB. Il design è ispirato alle atmosfere oscure del gioco, con base traslucida cremisi, dettagli armati e un emblema luminoso esclusivo. Porte USB-C, DisplayPort e HDMI assicurano la massima connettività per PC e console.

Il set di Keycap Phantom Blade Zero Edition trasforma qualsiasi tastiera compatibile con meccanica a croce in un pezzo da collezione, con stampa dye-sub, loghi e grafica esclusivi, design traslucido su tre lati per valorizzare l'illuminazione RGB e massima versatilità con layout dal 65% al full size.

Per chi cerca leggerezza e precisione estrema, il mouse ROG Harpe II Ace Phantom Blade Zero Edition pesa solo 49 grammi grazie alla scocca in nylon e offre sensore ottico ROG AimPoint Pro fino a 42.000 dpi con tecnologia track-on-glass, capace di tracciare sulle superfici in vetro. La connessione wireless ROG SpeedNova 8K assicura tempi di risposta rapidissimi. Il design metallizzato e il filo rosso simbolico accompagnato da incisioni di lama regalano una vera esperienza kungfupunk.

Le cuffie ROG Delta II Phantom Blade Zero Edition combinano comfort e tecnologia, pesando appena 318 grammi. Dotate di driver titanio da 50 mm, supportano audio ad alta risoluzione a 24 bit e 96 kHz in modalità wireless 2,4 GHz, con tripla modalità di connessione - Bluetooth, wireless e jack 3,5 mm. La funzione DualFlow Audio offre estrema versatilità, mentre l'autonomia raggiunge le 110 ore con ricarica ultraveloce. L'estetica nera e rossa, loghi custom e dettagli ispirati alle lame completano l'offerta.

Le nuove edizioni ROG Phantom Blade Zero saranno disponibili da inizio novembre nei principali punti vendita specializzati con prezzi consigliati di 309,90 euro per le cuffie Delta II, 179,90 euro per il mouse Harpe II Ace, 74,90 euro per il set di keycap e il monitor Strix XG27UCGR-G in arrivo nelle settimane successive. Una proposta che unisce il meglio della tecnologia ROG al fascino scenografico e oscuro di Phantom Blade Zero, pensata per portare l'esperienza di gioco a un nuovo livello.