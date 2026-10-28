Le Iene analizzano i casi Yara Gambirasio e Chiara Poggi e le proteste dei pescatori

Le Iene tornano su Italia 1 con focus sulle analogie tra i casi Yara Gambirasio e Chiara Poggi e un reportage sulle difficoltà dei pescatori a Mazara del Vallo.

Nuovo appuntamento in prima serata su Italia 1 con Le Iene, che domani porterà all'attenzione del pubblico due temi di grande attualità e impatto sociale.

Al centro della puntata ci sarà un'analisi approfondita dei casi giudiziari di Yara Gambirasio e Chiara Poggi, due vicende che hanno segnato la cronaca nera italiana degli ultimi anni. Riccardo Festinese propone un confronto tra gli omicidi di Yara, la tredicenne di Brembate di Sopra, e di Chiara, giovane di Garlasco. Due storie che, pur essendo profondamente diverse per contesto e dinamiche, trovano un inaspettato filo rosso grazie al ruolo del RIS nelle indagini. I due imputati, Massimo Bossetti e Alberto Stasi, rappresentano personalità agli antipodi e sono stati entrambi condannati in via definitiva per i rispettivi omicidi. Eppure, provando a comparare i due casi, emerge un filo rosso inaspettato, guidato soprattutto dal lato operativo del RIS.

Lo sguardo de Le Iene si sposta poi in Sicilia, a Mazara del Vallo, dove i pescatori stanno vivendo una crisi profonda a causa dell'aumento del costo del carburante e delle difficoltà del settore. Giulio Golia raccoglie le testimonianze di chi ogni giorno affronta il mare per sostenere una delle attività tradizionali più preziose del territorio, concentrandosi in particolare sulla pesca del gambero rosso. Il servizio offre uno spaccato sulle spese necessarie per mantenere i pescherecci e sulle complessità di chi oggi cerca faticosamente di vivere di questo mestiere.

In studio saranno presenti anche Shade e Baby K come ospiti della serata. La conduzione è affidata a Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. La regia è di Antonio Monti e il programma, ideato da Davide Parenti, sarà disponibile anche in streaming, compresi gli spettatori esteri.

Le Iene promettono dunque una serata di grande interesse tra cronaca, indagine sociale e attualità, accendendo i riflettori su alcune delle realtà più difficili del nostro Paese.