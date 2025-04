Dainese e Ducati insieme per “Expedition Masters”

In un’incredibile collaborazione, due icone italiane del motociclismo, Dainese e Ducati, hanno lanciato una nuova avventura esclusiva: “Expedition Masters”. Questo programma di viaggi si basa sulla fusione di emozioni, miglioramento delle abilità tecniche del motociclista e la gioia della scoperta, offrendo itinerari unici in tutto il mondo.

Dainese e Ducati, che condividono una tradizione di innovazione tecnica e sicurezza, presentano itinerari spettacolari che spaziano dall’Italia fino all’Islanda e agli Stati Uniti. Questi viaggi sono progettati per garantire esperienze indimenticabili in completa sicurezza.

Il viaggio in Italia si svolge su un anello di 1.500 km che collega la Motor Valley e le Alpi. Partendo da Bologna, i partecipanti potranno visitare i musei di Dainese, Ducati, Ferrari e Lamborghini e avranno l’opportunità di assistere alla MotoGP dal punto di vista privilegiato della tribuna Ducati al Mugello. In sella alle Ducati Multistrada V2 S e V4 S, gli appassionati di motociclismo esploreranno curve alpine leggendarie come lo Stelvio, oltre ad assaporare le delizie gastronomiche regionali.

L’Islanda offre due itinerari distinti. Il primo è un’avventura estrema di 1.100 km tra ghiacciai e vulcani, ideale per chi desidera avventurarsi in fuoristrada. In sella alle Ducati DesertX e DesertX Rally, i partecipanti esploreranno la riserva naturale di Landmannalaugar, il vulcano Hekla e altre meraviglie naturali. Il secondo itinerario islandese, di 2.200 km, si concentra sull’esplorazione stradale tra fiordi e geyser. Con le Ducati Multistrada V4 S e V4 Rally, i motociclisti percorreranno strade iconiche, ammirando paesaggi spettacolari come Snæfellsnes e la cascata Dettifoss.

Negli Stati Uniti, Dainese e Ducati offrono un viaggio lungo 3.200 km attraverso alcune delle strade più iconiche d’America. I partecipanti viaggeranno da Las Vegas alla Death Valley e dal Grand Canyon alla Route 66, esplorando parchi nazionali come Arches, Canyonlands, Bryce e Zion. Con le Ducati Multistrada V4 S e DesertX, questo viaggio promette asfalto emozionante e libertà assoluta, arricchito da attività all’aria aperta come e-bike, 4×4 e rafting.

“Due eccellenze italiane, Dainese e Ducati, condividendo valori e obiettivi, e da sempre una naturale collaborazione, danno vita a una nuova straordinaria esperienza”. In questo spirito, “Expedition Masters” rafforza ulteriormente l’impegno di Dainese e Ducati nella promozione della sicurezza, dell’innovazione e della passione per il motociclismo, evocando l’essenza del “Made in Italy” nel mondo.