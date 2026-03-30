Dal 1° aprile arriva “Sportello Online” del PRA: un unico accesso digitale per tutte le pratiche auto

Dal prossimo 1° aprile 2026 entra in funzione lo “Sportello Online” del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), la nuova piattaforma digitale che centralizza l’accesso ai servizi dell’Automobile Club d’Italia. Si tratta di un passo decisivo verso la completa digitalizzazione delle pratiche automobilistiche, pensato per offrire ai cittadini, agli avvocati e agli altri soggetti autorizzati un canale unico, semplificato e trasparente.

Lo strumento sarà disponibile sul sito istituzionale dell’ACI e costituirà il canale ordinario per la gestione delle pratiche, sostituendo le precedenti piattaforme Sportello Virtuale e PrenotACI. Finora, infatti, gli utenti dovevano distinguere tra il portale per l’invio a distanza delle pratiche e quello per la prenotazione degli appuntamenti agli sportelli fisici. Con l’arrivo di “Sportello Online”, tale duplicazione viene superata, offrendo un’unica interfaccia intuitiva e accessibile.

Accesso semplificato e autenticazione sicura sono tra i punti di forza del nuovo sistema. I cittadini potranno entrare nella piattaforma autenticandosi con SPID, CIE, CNS o EIDAS e selezionare rapidamente la formalità d’interesse. Per ciascun tipo di pratica, l’utente potrà scegliere se prenotare un appuntamento presso l’Ufficio PRA — nei casi in cui sia richiesta la presenza fisica — oppure, se la procedura lo consente, inviare direttamente online la richiesta allegando la documentazione necessaria.

Il sistema punta a restituire agli utenti maggiore autonomia e trasparenza nella prenotazione. Sarà infatti possibile visualizzare tutti gli slot disponibili per ogni ufficio e data, scegliendo in autonomia la fascia oraria preferita. A seguito della prenotazione, il cittadino riceverà una conferma immediata via SMS o e-mail e, in prossimità dell’appuntamento, un promemoria automatico.

Ma le novità non si limitano all’organizzazione degli appuntamenti. “Sportello Online” introduce anche un flusso digitale completo per la gestione delle pratiche, guidando l’utente passo dopo passo. Il cittadino sarà assistito nell’inserimento dei dati essenziali e nel caricamento dei documenti richiesti. Per ogni procedura, saranno disponibili schede di istruzioni dedicate, pensate per agevolare la corretta preparazione della documentazione.

Una volta inoltrata la richiesta, l’Ufficio PRA potrà prenderla in carico, chiedere eventuali integrazioni o rigettarla se non ammissibile. Le comunicazioni relative allo stato della pratica avverranno direttamente in piattaforma e, se forniti i recapiti, anche tramite SMS o posta elettronica. In caso di accesso con SPID, e in assenza di altri recapiti, le notifiche saranno inviate all’indirizzo e-mail associato all’identità digitale.

L’obiettivo è offrire tempi più rapidi, meno passaggi burocratici e un contatto più diretto tra cittadino e amministrazione. Le informazioni saranno raccolte in un unico punto digitale, sempre consultabile, dove sarà possibile seguire l’avanzamento del procedimento e gestire eventuali integrazioni in modo immediato.

Non tutte le pratiche confluiranno però nel nuovo sistema: alcuni casi restano esclusi e continueranno a essere gestiti secondo le modalità attuali. Tra questi rientrano le formalità trasmesse via PEC, le richieste provenienti da Pubbliche amministrazioni e le pratiche di competenza delle Autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza.