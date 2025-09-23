Dalla flotta pilota alla produzione di serie: la nuova BMW iX5 Hydrogen

Il BMW Group si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella mobilità sostenibile con il lancio della nuova BMW X5, il primo modello del marchio che offrirà ai clienti ben cinque differenti sistemi di propulsione: elettrico a batteria, ibrido plug-in, benzina, diesel e celle a combustibile alimentate a idrogeno. Una scelta senza precedenti che conferma la volontà di BMW di guidare l’innovazione nel settore automotive e di mantenere un approccio tecnologicamente aperto.

Durante un evento a New York, Joachim Post, Membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG e Responsabile dello Sviluppo, ha sottolineato come “con il lancio della nuova BMW X5 dimostriamo ancora una volta la nostra leadership nello sviluppo tecnologico. L’idrogeno avrà un ruolo chiave nella decarbonizzazione globale e siamo fermamente impegnati a promuoverne la diffusione”.

L’iniziativa HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale) rappresenta il tassello strategico che accompagnerà la transizione verso una mobilità a basse emissioni. Il progetto mira alla creazione di un vero ecosistema dedicato all’idrogeno, con una rete di stazioni di rifornimento nelle principali aree metropolitane. La fase pilota partirà in Germania, aprendo la strada a un’espansione internazionale.

Il successo del BMW Group si basa sulla capacità di offrire un portafoglio ampio e diversificato. Grazie a strutture produttive flessibili e a un’elevata competenza nell’integrazione di nuove tecnologie, la gamma BMW X5 sarà in grado di soddisfare le esigenze dei mercati globali. A partire dal 2028, BMW potrà contare su due forme di mobilità completamente elettrica: i veicoli a batteria e la nuova BMW iX5 Hydrogen, la prima SUV del marchio alimentata a idrogeno e prodotta in serie.

Dopo i test condotti con successo a livello mondiale, la BMW iX5 Hydrogen si prepara al debutto come modello di serie, promettendo di mantenere intatto il tipico piacere di guida BMW. “La nuova BMW iX5 Hydrogen sarà pionieristica nella sua categoria e offrirà il DNA autentico del marchio”, ha dichiarato Michael Rath, Vicepresidente Veicoli a Idrogeno del BMW Group.

Il cuore della tecnologia si basa sulla terza generazione del sistema a celle a combustibile, sviluppato in collaborazione con Toyota Motor Corporation. Questo avanzamento garantisce un sistema più compatto, potente ed efficiente, capace di incrementare autonomia e prestazioni riducendo al contempo i consumi energetici.