Dawn of War IV arriva a settembre: modalità Crusade e nuovi contenuti svelati

Warhammer 40,000: Dawn of War IV arriva il 17 settembre con la modalità Crusade, accesso anticipato Commander Edition e un anno di agg. gratuiti e DLC.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV ha finalmente una data di uscita: il nuovo capitolo della saga debutterà il 17 settembre, mentre chi preordina la Commander Edition potrà cominciare a giocare già dal 14 settembre, accedendo così a tre giorni di anteprima esclusiva.

Dawn of War IV si prepara a rivoluzionare l'esperienza strategica sul pianeta Kronus, offrendo sia una Standard Edition sia una Commander Edition. La Standard Edition (59,99 euro) include il gioco base ed è già prenotabile con uno sconto del 10%. La Commander Edition (89,99 euro) offre lo stesso sconto in preordine e include non solo l'accesso anticipato ma anche tutti i contenuti Year One e la colonna sonora digitale ufficiale.

Grande attesa per il ritorno della modalità Crusade, amatissima dai fan, che farà il suo debutto nel corso dell'autunno 2026 con dinamiche rinnovate. I giocatori potranno plasmare la propria guerra in modo ancora più strategico, costruendo eserciti personalizzati, guidando comandanti leggendari e affrontando una mappa in continua evoluzione. Aggiornamenti gratuiti introdurranno nuove modalità, pacchetti di mappe e un Editor di missioni, permettendo ai giocatori di creare e condividere le proprie campagne.

La modalità "Last Stand" si arricchirà di nuovi comandanti, ognuno portatore di abilità e stili inediti. Ogni comandante offrirà una crociata personalizzata con obiettivi unici e colpi di scena nel gameplay.

Sul fronte dei contenuti extra, sono previste due espansioni a pagamento che approfondiranno la narrazione su Kronus. Nel prologo dedicato ai Blood Ravens, i giocatori saranno chiamati a guidare una forza d'assalto su Aurelia, il pianeta natale del capitolo, in una missione che cambierà il destino dell'universo di Dawn of War. L'espansione della campagna Aftermath, invece, introdurrà una nuova fazione giocabile, nuovi comandanti e una significativa espansione della modalità Crociata.

Entrambe le espansioni saranno disponibili separatamente, ma chi possiede la Commander Edition riceverà l'intero pacchetto Year One senza costi aggiuntivi. La nuova battaglia per Kronus promette un anno di contenuti gratuiti e a pagamento, per un'esperienza strategica sempre fresca e profonda.