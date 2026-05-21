House Flipper 2 arriva su Nintendo Switch 2 con l'edizione fisica Sakura

House Flipper 2 si prepara a sbocciare su Nintendo Switch 2 con una speciale edizione fisica Sakura prevista per il terzo trimestre del 2026. Gli appassionati di simulazione potranno preordinare la versione in scatola, che include sia il gioco base sia il DLC Sakura, al prezzo consigliato di 49,99 euro. Tutti i contenuti scaricabili saranno disponibili fin dal primo avvio e gli aggiornamenti futuri arriveranno su Switch 2 nello stesso momento delle altre piattaforme.

Il gioco invita i giocatori a trasformarsi in contractor visionari pronti a guidare un'azienda di design d'interni nella città di Pinnacove. Oltre 600 oggetti ispirati alla cultura giapponese permetteranno di arredare e ristrutturare con uno stile unico, mescolando elementi Japandi, ceramiche tradizionali e dettagli in legno raffinati.

L'edizione fisica offre la modalità Sandbox, che garantisce libertà creativa assoluta: sarà possibile costruire case da zero, condividerle e sfidare la community con progetti originali. Il rinnovato Story Mode porta invece i giocatori a scoprire la storia della città e dei suoi abitanti, mentre la nuova area Akamatsu Valley offre ambientazioni suggestive con lo sfondo del Monte Fuji in primavera.

Tra le feature più apprezzate, la possibilità di realizzare architetture autentiche giapponesi con pareti in carta, finestre scorrevoli e bagni in stile smart. Gli sviluppatori assicurano massima apertura ai mod, grazie al supporto a mod.io già dal lancio sulla nuova console Nintendo.

"In House Flipper 2, giochi nei panni di un contractor visionario! Collabora con i vecchi amici per lanciare un'azienda di design d'interni in una città dove tutti conoscono il tuo nome. Con oltre 600 oggetti a tema Giappone, puoi padroneggiare l'equilibrio tra mobili Japandi, ceramiche tradizionali e assemblaggi in legno complessi. Questa edizione fisica include: gioco base e Sakura DLC".

Il franchise House Flipper ha già conquistato oltre cinque milioni di giocatori con il primo capitolo e ora si rinnova grazie a una grafica migliorata, nuove modalità e la possibilità di collaborare anche in co-op. House Flipper 2 punta a confermare il suo successo su console offrendo agli utenti Nintendo Switch 2 un'esperienza completa, rilassante e creativa.