GCC Pokémon Pocket si espande con Assalto dei Paradossi: nuove carte e eventi esclusivi

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket si prepara a stupire i fan con l'imminente arrivo della nuova espansione Assalto dei Paradossi, in uscita mondiale il 28 maggio 2026. Questa attesa novità porterà nuove buste di espansione che permetteranno ai giocatori di arricchire la loro collezione digitale con le spettacolari carte dei Pokémon Paradosso, ispirate ai famosi videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

L'espansione introdurrà per la prima volta carte dedicate ai leggendari Koraidon e Miraidon nelle loro varianti Tempo Passato e Tempo Futuro, ampliando le opzioni di gioco e offrendo nuove possibilità strategiche. I fan potranno ideare mazzi più potenti combinando le nuove carte Paradosso con altre della stessa sottocategoria, rendendo le partite ancora più avvincenti.

L'uscita di Assalto dei Paradossi sarà accompagnata da diversi eventi in-app pensati per coinvolgere la community. Tra fine maggio e inizio giugno, i giocatori avranno la possibilità di partecipare a un evento emblema dedicato, dove potranno competere per ottenere emblemi esclusivi, Sabbialuce e altri oggetti utili. A inizio giugno sarà protagonista l'evento settimanale della community, durante il quale sarà possibile scambiare carte con altri utenti per aggiudicarsi clessidre, accessori speciali e premi unici.

Fra metà e fine giugno si terranno inoltre due eventi speciali: l'evento bonus Ceruledge ex, che offrirà battaglie individuali con ricompensa di promo pack della Serie B vol. 9, e l'evento pesca misteriosa, durante il quale saranno ottenibili carte promozionali di Sableye e Floragato. In questo periodo, completando missioni dedicate, i giocatori potranno ricevere un Buono negozio evento da scambiare con una carta promozionale esclusiva.

Assalto dei Paradossi promette di consolidare il successo di Pokémon Pocket, espandendo l'universo del gioco di carte con incredibili novità, eventi e carte attesissime dalla community italiana e internazionale.