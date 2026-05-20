Funko celebra i 30 anni delle Spice Girls con una nuova collezione POP!

Funko annuncia una collezione POP! dedicata alle Spice Girls per il loro trentesimo anniversario. Uscita l'8 luglio 2026 con figure e mini accessori esclusivi.

Le Spice Girls festeggiano 30 anni di carriera e Funko le celebra con una nuova collezione POP! attesa dagli appassionati di musica pop e collezionismo. La collaborazione con Bravado di Universal Music Group rende omaggio alle cinque icone con una serie di figure che promettono di conquistare sia i fan storici che le nuove generazioni.

La collezione, disponibile dall'8 luglio 2026, include POP! Baby Spice, POP! Ginger Spice, POP! Posh Spice, POP! Scary Spice e POP! Sporty Spice, ciascuna raffigurata nei celebri outfit del brano di successo "Wannabe". Questi dettagliati modellini, pensati per gli irriducibili degli anni '90 e per chi ama la cultura pop, riprendono i look che hanno decretato il gruppo come fenomeno mondiale.

La linea si arricchisce dei Bitty Stages: Spice Girls, miniature da collezione ideate per avere sempre vicino le star britanniche, oltre ai portachiavi POP! Spice Girls. Queste novità ampliano l'offerta, permettendo di portare ovunque l'energia e lo stile originale della girl band.

I personaggi riproducono fedelmente personalità audaci e look iconici, dimostrando l'influenza duratura delle Spice Girls sulla cultura pop. Il pubblico potrà immergersi nella nostalgia degli anni '90 e, allo stesso tempo, avvicinare anche le nuove generazioni alla leggenda delle cinque ragazze che hanno rivoluzionato la scena musicale mondiale.

Trent'anni dopo, le Spice Girls rimangono uno dei gruppi pop più influenti di tutti i tempi, afferma Jason Bischoff, VP Licensing e Business Development di Funko. Siamo entusiasti di offrire ai fan una collezione che cattura la nostalgia, la gioia e il puro spirito delle Spice Girls, che hanno definito un'intera generazione.

Gli appassionati potranno seguire i canali ufficiali di Funko Europe per tutte le novità e per scoprire altre anteprime entusiasmanti annunciate nei prossimi mesi.