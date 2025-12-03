Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Dead Poets Club”: quando l’intelligenza artificiale incontra la poesia e la musica

Published

È disponibile sulle piattaforme digitali l’EP “Dead Poets Club”, un progetto musicale innovativo che unisce letteratura, tecnologia e creatività artistica. Nato da un’idea di Giovanni Favero, Roberto Turatti e Fulvio Muzio, il gruppo esplora le potenzialità dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto alla produzione musicale, senza mai sostituire l’estro e la visione dell’artista umano.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione – e lo spin-off Whattadata, si presenta come un vero e proprio laboratorio sperimentale nel quale la tecnologia diventa alleata dell’arte. L’obiettivo è indagare e promuovere un uso etico dell’intelligenza artificiale nella musica professionale, valorizzandone l’aspetto creativo e non sostitutivo.

L’EP si compone di quattro brani che reinterpretano in chiave contemporanea poesie di William Blake, Gabriele D’Annunzio, Rosalia de Castro e Catullo. Ogni testo poetico trova nuova vita in linguaggi musicali differenti, legando la profondità della parola scritta a sonorità moderne e coinvolgenti.

Il secondo singolo estratto dal progetto è “Negra Sombra”, ispirato alla poetessa galiziana Rosalia de Castro (1837-1885). Il brano trasmette il senso di un tormento intimo che si manifesta come un’ombra (“sombra”) ineludibile, metafora della malinconia che accompagna l’esistenza. La composizione, firmata da Muzio, Turatti e Favero, assume le forme di un trascinante ritmo latino e reggaeton: una danza che si fa catarsi, il cui videoclip racconta il dialogo simbolico tra la protagonista e la propria ombra.

Oltre a “Negra Sombra”, l’EP comprende altri due inediti, “Le Stirpi Canore” e “Carme V”. Nel primo, su testo poetico di Gabriele D’Annunzio, la fusione tra rap, R&B e influenze trap accompagna una riflessione sulla comunione tra uomo e natura. “Carme V”, basato su versi di Catullo, si trasforma invece in un inno all’amore vissuto con intensità e libertà, sospeso tra melodia trance e orchestrazioni classiche.

Durante la composizione dell’EP, il ruolo dell’intelligenza artificiale è rimasto “unicamente quello di supporto creativo, soprattutto grazie all’utilizzo di diversi cantanti virtuali”. Al centro del progetto restano la poesia, la musica e il gesto umano di creare. Una visione che unisce tradizione e innovazione, mostrando come la tecnologia possa amplificare la sensibilità artistica senza mai offuscarne la voce.

“Dead Poets Club” è dunque più di un semplice esperimento sonoro: è una dichiarazione d’intenti che celebra la possibilità di dialogo tra l’eredità culturale del passato e le nuove frontiere digitali. Un ponte tra epoche e linguaggi, dove la poesia diventa musica e la musica si fa laboratorio d’idee.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Spettacolo

Gorizia Live: una grande festa musicale per celebrare GO! 2025

Motori

5 cilindri Audi: una storia di successo

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili

Motori

La Suzuki RM-Z450: vent’anni di successi senza fine

Spettacolo

IL NATALE DI RAIPLAY BAMBINI è online sulla piattaforma streaming Rai

Società

Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

Motori

Citroën: una crescita costante e una gamma sempre più completa

Giochi

Kagawa-Kai completa il roster di Screamer: il torneo di corse più atteso del 2026

Spettacolo

Apple Music e Shazam rivelano le hit del 2025: Olly e ROSÉ & Bruno Mars dominano le classifiche

Spettacolo

“Dead Poets Club”: quando l’intelligenza artificiale incontra la poesia e la musica

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Motori

Hyundai Italia, nuovo corso alle vendite: Roberto Di Nardo nominato Head of Sales

Motori

Cresce la leggendaria famiglia di Classe G: al via test della futura Classe G Cabriolet

Tecnologia

Amazon rivela le domande più frequenti rivolte ad Alexa dagli utenti italiani nel 2025

Moda

Vans lancia la collezione esclusiva ispirata a “KPop Demon Hunters”

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada
FUCK FROM NAPOLI

Moda

Saints Studio e Angelo Accardi lanciano “Fuck From Napoli”

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Spettacolo

FABRI FIBRA: da venerdì in radio “VIVO”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Gorizia Live: una grande festa musicale per celebrare GO! 2025

  Una serata di musica, energia e spettacolo per chiudere il 2025 all’insegna della cultura e della condivisione. Sabato 13 dicembre, piazza Vittoria a...

41 minuti ago

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili

Dopo mesi di attesa, HBO Max arriva finalmente in Italia, portando con sé una piattaforma di streaming che promette di arricchire il panorama dell’intrattenimento...

1 ora ago

Spettacolo

Apple Music e Shazam rivelano le hit del 2025: Olly e ROSÉ & Bruno Mars dominano le classifiche

Apple Music ha pubblicato le sue attesissime classifiche di fine anno, offrendo uno sguardo approfondito sulle tendenze musicali del 2025 in Italia e nel...

3 ore ago

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Dopo l’annuncio di Claudio Baglioni e Mannarino, il Lake Sound Park continua a svelare i protagonisti della sua quinta edizione, confermando la presenza di...

22 ore ago