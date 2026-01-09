Debutta Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la Quadrifoglio più estrema di sempre

Alfa Romeo alza ulteriormente l’asticella della sportività con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, presentata in anteprima mondiale come primo, straordinario frutto della partnership con il team Luna Rossa, icona assoluta della vela internazionale e simbolo di innovazione tecnologica italiana. Non si tratta di una semplice operazione di co-branding, ma di un progetto ambizioso che fonde ingegneria, ricerca sui materiali e visione sportiva, dando vita a una delle serie speciali più estreme e raffinate mai realizzate dal marchio del Biscione.

La collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa si sviluppa su tre livelli complementari: partnership sportiva, collaborazione tecnica e creazione di edizioni speciali ispirate al mondo della vela. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa ne è il manifesto più alto, un vero capolavoro Made in Italy capace di unire performance assolute, artigianalità e design d’avanguardia.

Realizzata in soli dieci esemplari, tutti già venduti, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa nasce nello stabilimento Alfa Romeo di Cassino come una Giulia Quadrifoglio di produzione, per poi essere trasformata attraverso un processo artigianale altamente specializzato. Il progetto è stato sviluppato all’interno dell’universo BOTTEGAFUORISERIE, il nuovo polo creativo dedicato alla personalizzazione, alla ricerca estetica e alle massime prestazioni, che unisce le eccellenze di Alfa Romeo e Maserati.

Il risultato è la Giulia Quadrifoglio più estrema di sempre, una vettura che rappresenta il vertice delle serie speciali Alfa Romeo, pensata non solo per celebrare una partnership, ma per creare un oggetto unico e collezionabile, profondamente radicato nella tradizione sportiva italiana.

Il cuore tecnico della Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è il nuovo pacchetto aerodinamico in carbonio, progettato per massimizzare l’efficienza e la stabilità senza compromettere la velocità massima. Ogni intervento è stato studiato per aumentare il carico aerodinamico complessivo mantenendo un bilanciamento pressoché identico alla versione di serie, a dimostrazione di un lavoro ingegneristico di altissimo livello.

La gestione dei flussi d’aria è stata affinata in modo maniacale: l’aria viene guidata con precisione millimetrica, riducendo le turbolenze e sfruttando ogni vortice utile per generare stabilità. Il risultato è impressionante: circa 140 kg di carico aerodinamico a 300 km/h, un valore fino a cinque volte superiore rispetto alla Giulia Quadrifoglio standard.

Sotto il cofano pulsa l’iconico 2.9 V6 biturbo da 520 CV, abbinato a un differenziale autobloccante meccanico che ottimizza il trasferimento di coppia e migliora agilità, trazione e precisione in curva. La Luna Rossa non è solo più veloce, ma soprattutto più incisiva, capace di trasformare ogni curva in un esercizio di controllo e passione pura.

Il frontale è caratterizzato da appendici laterali che aumentano il carico sull’avantreno sfruttando i flussi accelerati ai bordi del paraurti, mentre specifici profili sul fondo-scocca amplificano l’effetto suolo, generando un vero e proprio effetto ventosa. Le minigonne in carbonio lungo le fiancate sigillano il flusso d’aria sotto la vettura, migliorando ulteriormente l’efficienza globale.

Protagonista assoluta è la spettacolare ala posteriore a doppio profilo, sostenuta da due piloni centrali e chiaramente ispirata ai foil degli AC75 di Luna Rossa. Se sulle barche queste appendici servono a sollevarsi sull’acqua, sulla Giulia la sezione del profilo viene ribaltata per ottenere l’effetto opposto: schiacciare la vettura sull’asfalto con un’efficienza straordinaria.

Il doppio profilo consente di recuperare energia dal vortice aerodinamico generato dietro il montante posteriore, grazie a un’incidenza variabile studiata per sfruttare al massimo le strutture vorticose ad alta energia. Il risultato è un elevato carico aerodinamico con superfici ridotte, che permette alla Giulia Quadrifoglio Luna Rossa di raggiungere 300 km/h di velocità massima, mantenendo un bilanciamento aerodinamico ottimale con il 40% del carico sull’anteriore.

Dal punto di vista estetico, la serie speciale trae ispirazione diretta dall’imbarcazione AC75 Luna Rossa impegnata nella 37ª America’s Cup di Barcellona 2024. La carrozzeria è verniciata a mano con una tinta cangiante che richiama l’effetto metallico dell’acciaio, arricchita da una livrea bicolore con banda laterale rossa e scritta Luna Rossa.

Per la prima volta nella storia del marchio, i loghi Alfa Romeo adottano un fondo rosso, mentre i cerchi da 19 pollici presentano una raffinata sfumatura rossa interna. Tetto, scudetto e calotte degli specchietti sono in carbonio a vista, sottolineando la natura preziosa e sportiva di questa Giulia senza compromessi.

Gli interni proseguono il dialogo con il mondo della vela attraverso soluzioni uniche e materiali esclusivi. Spiccano i sedili Sparco con rivestimenti ispirati ai Personal Flotation Device utilizzati dall’equipaggio di Luna Rossa, mentre sulla plancia trova spazio un elemento davvero irripetibile: un sottilissimo film ricavato da una vela originale di Luna Rossa, integrato nell’abitacolo come frammento autentico della storia del team.

Tunnel centrale, gusci dei sedili e dettagli interni in carbonio, impreziositi dal logo Luna Rossa, completano un allestimento che rende ogni esemplare un vero pezzo da collezione.

La Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa non è solo un’auto, ma una dichiarazione di intenti. È la sintesi perfetta tra aerodinamica avanzata, meccanica pura e design ispirato, un simbolo di ciò che accade quando due eccellenze italiane decidono di spingersi oltre i confini della rispettiva disciplina. Un capolavoro assoluto, destinato a entrare nella storia del marchio e nel cuore dei collezionisti più appassionati.