Debutta in Italia Renault 5 Turbo 3E: esclusiva nello spazio immersivo RNLT Milano

Debutta in Italia la Renault 5 Turbo 3E, la reinterpretazione elettrica e moderna delle leggendarie Renault 5 Turbo e Turbo 2 degli anni Ottanta. Presentata in anteprima esclusiva nello Spazio Immersivo RNLT Milano, la nuova Renault 5 Turbo 3E promette di ridefinire il concetto di sportività compatta grazie a un design esuberante, tecnologie all’avanguardia e prestazioni da vera supercar.

Con 555 cavalli erogati da due motori elettrici posizionati sulle ruote posteriori, la nuova Renault 5 Turbo 3E scatta da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 270 km/h in pista. La batteria da 70 kWh, posizionata sotto il pianale per abbassare il baricentro, garantisce un’autonomia superiore ai 400 km nel ciclo WLTP, mentre la ricarica ultrarapida consente di passare dal 15 all’80% in soli 15 minuti grazie all’architettura a 800 volt e alla potenza di ricarica da 350 kW.

Il design della Renault 5 Turbo 3E cattura l’eredità della R5 Turbo con forme muscolose, parafanghi posteriori allargati e dettagli retrò-futuristici come i fari squadrati e le linee che strizzano l’occhio alle storiche livree da rally. All’interno, l’abitacolo avvolge pilota e passeggero in un ambiente sportivo, con sedili avvolgenti, cinture a sei punti, freno a mano verticale in stile rally e materiali pregiati come Alcantara e fibra di carbonio.

Non mancano tecnologie di ultima generazione: il sistema OpenR Link con Google integrato consente la pianificazione dei viaggi in modalità elettrica e la gestione delle ricariche, mentre i display da 10,1” e 10,25” offrono un’esperienza di guida connessa e personalizzabile.

La Renault 5 Turbo 3E segna la nascita della categoria delle supercar compatte, unendo dimensioni da city car (4,08 metri di lunghezza) a una larghezza da supercar (2,03 metri), grazie a una piattaforma elettrica su misura sviluppata in collaborazione con Alpine e alla leggerezza garantita dai materiali compositi.

Prodotta in soli 1.980 esemplari numerati, in omaggio all’anno di nascita della Renault 5 Turbo originale, la Renault 5 Turbo 3E sarà disponibile in Europa, Giappone, Medio Oriente e Australia, con un prezzo di lancio di 155.000 euro per i primi 500 clienti che completeranno l’ordine prioritario presso la rete ufficiale.

Ogni esemplare potrà essere personalizzato su misura, dalle livree storiche come la “Tour de Corse 1982” ai dettagli degli interni, offrendo agli appassionati la possibilità di creare una vettura unica, capace di unire il fascino delle iconiche R5 Turbo alla potenza silenziosa e istantanea dell’elettrico.