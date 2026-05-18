Stellantis, Accenture e NVIDIA insieme per la fabbrica del futuro guidata dall'intelligenza artificiale

Stellantis ha annunciato l'intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture, facendo leva sulle tecnologie NVIDIA, per accelerare l'adozione di digital twin e intelligenza artificiale nei propri impianti produttivi globali. Questa iniziativa punta a trasformare radicalmente le attività industriali, ponendo le tecnologie data-driven al centro della strategia di innovazione e miglioramento continuo.



L'iniziativa integra l'esperienza industriale di Stellantis, le competenze di Accenture nel settore della physical AI e della manifattura digitale, e le soluzioni avanzate di accelerated computing offerte da NVIDIA. L'obiettivo dichiarato è esplorare la creazione di nuovi ambienti produttivi virtuali, caratterizzati da dati in tempo reale e intelligenza artificiale, per rendere i sistemi industriali più intelligenti, scalabili ed efficienti.



Stiamo costruendo le basi per la prossima generazione del manufacturing in Stellantis - ha affermato Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis - Combinando digital twin, IA e simulazione avanzata, stiamo ripensando il modo in cui progettiamo, gestiamo e miglioriamo continuamente i nostri sistemi produttivi. Questa iniziativa è pensata per lavorare a stretto contatto con i nostri team, rafforzando la loro capacità di anticipare i problemi, prendere decisioni più rapide e favorire il miglioramento continuo. Insieme ad Accenture e NVIDIA, stiamo esplorando nuovi modi per rendere le operazioni più scalabili e intelligenti.



Nel settore manifatturiero, la vera opportunità oggi è scalare l'IA all'interno di processi industriali complessi, trasformandola in un motore di valore concreto e misurabile per il business ha dichiarato Tracey Countryman, Supply Chain and Engineering Global Lead di Accenture. Grazie alla collaborazione con Accenture e all'utilizzo delle tecnologie di calcolo e simulazione di NVIDIA, Stellantis è nella posizione ideale per accelerare la trasformazione della manifattura e guidare il settore verso una nuova era di operazioni intelligenti e ad alte prestazioni.



L'innovazione proposta si basa sullo sviluppo di digital twin, repliche virtuali ad alta fedeltà degli stabilimenti produttivi, per ottimizzare le operazioni in tempo reale attraverso analisi avanzate, ridurre i rischi lungo tutta la catena produttiva e migliorare la qualità mediante monitoraggio predittivo. Le prime applicazioni saranno implementate in stabilimenti selezionati, con progetti pilota in Nord America previsti a partire dal 2026. La valutazione dell'impatto sulla creazione di valore e sulla scalabilità servirà a definire l'espansione globale dell'iniziativa.



La collaborazione rappresenta una sinergia unica tra know-how industriale e tecnologie all'avanguardia. Stellantis mette a disposizione la sua ampia scala produttiva e la profonda esperienza nel settore automotive, Accenture offre competenze in AI e digitalizzazione, mentre NVIDIA fornisce le soluzioni più avanzate di simulazione e high performance computing.



Le aziende intendono sviluppare un modello produttivo basato su digital twin collegati all'IA, promuovendo un'ottimizzazione chiusa del ciclo produttivo, in cui gli ambienti virtuali e fisici si arricchiscono e migliorano a vicenda in modo continuo. L'orchestrazione digitale e i sistemi di manutenzione predittiva, supportati da modelli avanzati di apprendimento, permetteranno un balzo in avanti in termini di produttività e qualità.



Integrando queste soluzioni, Stellantis intende costruire una manifattura data-driven, più predittiva e autonoma, alimentata da dati e simulazioni in tempo reale, progettata per condividere conoscenza in modo flessibile tra gli stabilimenti a livello globale. Il risultato atteso è un ciclo di innovazione più veloce, grande flessibilità nei processi e un vantaggio competitivo sostenibile.





