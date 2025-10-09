Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Dopo la presentazione mondiale dell’8 settembre durante l’IAA di Monaco e un’esclusiva apparizione in Casa SEAT a Barcellona, CUPRA Tindaya arriva finalmente in Italia per il suo primo reveal al pubblico nazionale. Un appuntamento speciale per il marchio, che segna un nuovo capitolo nella sua strategia di crescita e posizionamento nel mercato automotive premium e sportivo.

Il debutto italiano della showcar è avvenuto nel corso di un evento esclusivo dedicato alla CUPRA Tribe e alla rete di vendita di CUPRA Italia, dove il design avveniristico e la personalità audace di Tindaya hanno catturato l’attenzione dei presenti. Con linee scolpite, proporzioni muscolari e dettagli tecnologici d’avanguardia, Tindaya rappresenta la visione futura del brand, confermando l’approccio anticonvenzionale e progressivo che contraddistingue CUPRA.

Fino a domenica 12 ottobre, la showcar sarà esposta in una postazione esclusiva all’ingresso dell’Allianz Cloud di Milano in occasione dell’Oysho Milano Premier Padel P1. L’evento offre a pubblico e appassionati l’opportunità unica di ammirare da vicino Tindaya e di scoprire le attivazioni speciali di CUPRA in qualità di Official Automotive Partner della competizione.

Questo reveal nazionale non è solo un momento di celebrazione per il marchio, ma un tassello strategico per rafforzare il legame con la community e con il mondo dello sport. Il padel, disciplina in forte crescita, si sposa perfettamente con i valori di energia, dinamismo e spirito tribale che CUPRA promuove a livello globale.

Con Tindaya, CUPRA conferma la sua vocazione a rompere gli schemi, proponendo un design visionario e una forte identità emozionale, pensata per ispirare una nuova generazione di automobilisti. Milano diventa così il palcoscenico privilegiato per raccontare un futuro in cui tecnologia, performance e stile si fondono in un’esperienza unica.

Il marchio invita tutti gli appassionati a vivere questa esperienza immersiva e a lasciarsi ispirare dal futuro dell’automotive firmato CUPRA. L’appuntamento è fino a domenica 12 ottobre, con Tindaya protagonista assoluta all’Oysho Milano Premier Padel P1.