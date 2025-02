DeepSeek e Chery: una collaborazione per il futuro dei veicoli intelligenti

Nella primavera del 2025, DeepSeek ha inaugurato una nuova era nel campo dell’intelligenza artificiale, affermandosi rapidamente come un riferimento tecnologico di primo piano. Recentemente, il Gruppo Chery ha annunciato una profonda integrazione con DeepSeek, segnando un passo avanti epocale nello sviluppo della tecnologia per veicoli intelligenti.

Questa collaborazione si concentra sull’applicazione di grandi modelli di linguaggio (LLM) all’interno dei sistemi intelligenti di Chery. In particolare, Lion AI, presente nella Lion Intelligent Cabin, sfrutta le capacità di DeepSeek per migliorare la precisione delle risposte ai comandi vocali e offrire applicazioni più intelligenti. Inoltre, il robot Aimoga di Chery ha integrato il modello DeepSeek nella sua piattaforma cloud, rendendo l’interazione più personalizzata e flessibile.

La Lion Intelligent Cabin è una delle cinque aree tecnologiche chiave di Chery ed è in continua evoluzione grazie a un avanzato sistema di ricerca e sviluppo (R&S) e a una forte capacità di innovazione. Con l’integrazione del modello LLM di DeepSeek, la Lion Intelligent Cabin potrà offrire un’esperienza d’uso ancora più avanzata. Grazie alla sua elevata capacità cognitiva, il sistema sarà in grado di interpretare con precisione anche comandi vocali ambigui, eseguendo rapidamente le azioni richieste. Gli utenti potranno regolare la temperatura interna del veicolo, riprodurre musica o ricevere indicazioni di navigazione semplicemente parlando al sistema.

Inoltre, grazie alla tecnologia DeepSeek, la Lion Intelligent Cabin sarà in grado di fornire servizi proattivi, analizzando le necessità dell’utente in base alle situazioni interne ed esterne del veicolo. Ad esempio, il sistema potrà riconoscere automaticamente il conducente al momento dell’accesso, regolando il sedile secondo le sue preferenze, avviando la riproduzione della musica preferita e segnalando eventuali appuntamenti in agenda.

L’integrazione con DeepSeek non solo potenzierà la capacità di comprensione e generazione del linguaggio naturale della Lion Intelligent Cabin, ma renderà anche la comunicazione tra assistente vocale e utente più fluida e naturale. Questo approccio si basa sul concetto di “1+1>2”, con l’obiettivo di offrire un’esperienza senza precedenti all’interno dell’abitacolo intelligente.

Chery ha sempre perseguito una visione fondata sulla tecnologia, con oltre 20 anni di esperienza globale e una presenza in più di 80 Paesi, servendo oltre 4 milioni di clienti. La Lion Intelligent Cabin supporta più di 30 lingue e ha collaborato con oltre 100 partner dell’ecosistema per offrire esperienze interattive personalizzate in tutto il mondo. Durante la Global Innovation Conference dello scorso anno, Chery ha presentato una nuova generazione di cabine AI con cinque vantaggi distinti, segnando l’inizio di un’era di “Intelligenza senza riserve”.

Chery prevede di estendere gradualmente la Lion Intelligent Cabin con tecnologia DeepSeek a nuovi modelli, esplorando anche soluzioni avanzate come il “Metaverso In-Car” e sistemi di assistenza alla guida intelligente. Nel frattempo, il robot Aimoga ha già integrato i modelli open-source V3 e R1 di DeepSeek, diventando un robot di nuova generazione capace di interazioni più sofisticate e personalizzate.

Con questa integrazione, Chery e DeepSeek stanno ridefinendo il concetto di mobilità intelligente, portando l’intelligenza artificiale a un livello sempre più vicino alle esigenze reali degli utenti.