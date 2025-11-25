Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Defender Dakar D7X-R: svelata la nuova livrea da competizione in vista della Dakar 2026

Published

La leggendaria tradizione di avventura e resistenza di Land Rover si rinnova con la presentazione della Defender Dakar D7X-R, la versione più estrema e performante del celebre fuoristrada britannico. È stata infatti svelata la nuova livrea da competizione che accompagnerà il debutto ufficiale del modello alla Dakar di gennaio 2026, una delle gare più impegnative e prestigiose del mondo dei rally-raid.

La nuova Defender Dakar D7X-R rappresenta un’evoluzione pensata esclusivamente per la competizione, progettata per affrontare i terreni più duri e le condizioni più estreme del pianeta. Basata sulla piattaforma Defender e sviluppata secondo le specifiche D7X, nota per la sua eccezionale rigidità e resistenza, la vettura traduce l’esperienza ingegneristica di Land Rover in una macchina dallo spirito puramente sportivo.

Il design della livrea riflette la vocazione racing del progetto, con una combinazione grafica che esalta la robustezza della Defender e ne sottolinea il legame con il mondo dell’off-road professionale. Ogni dettaglio è stato pensato per coniugare funzionalità ed estetica, mantenendo fede all’identità del marchio Land Rover e, al tempo stesso, proiettandola nel contesto delle competizioni di endurance.

La Dakar rappresenterà il teatro perfetto per mettere alla prova la nuova D7X-R: sabbdefender, dakar, sport, motori, megamodoia, pietra, calore estremo e centinaia di chilometri da percorrere ogni giorno. L’obiettivo del team è dimostrare non solo la resistenza del veicolo ma anche la capacità dell’azienda britannica di reinterpretare la propria tradizione in chiave tecnologica e sportiva.

La Defender Dakar D7X-R farà il suo debutto ufficiale nella Dakar di gennaio 2026, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia delle competizioni per Land Rover. Con questo progetto, il marchio riafferma la propria dedizione all’innovazione, alla performance e allo spirito di avventura che da sempre ne contraddistingue i modelli.

“Con la nuova livrea e le caratteristiche tecniche pensate per la competizione, la Defender D7X-R unisce la tradizione alla modernità, pronta a sfidare i limiti del deserto e del tempo nella Dakar 2026.”

Un ritorno, dunque, alle origini dell’esplorazione e dell’adrenalina, con lo sguardo rivolto al futuro. Land Rover si prepara così a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo nel mondo dell’off-road competitivo.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Spettacolo

Westcross torna con “tra parentesi”: il nuovo capitolo di un rap sincero e consapevole

Tecnologia

Samsung lancia la One Shot Challenge: scattare meno, vivere di più grazie alla Galaxy AI

Spettacolo

L’Arca di Loré: Jovanotti raddoppia a Palermo con un nuovo viaggio live

Motori

Defender Dakar D7X-R: svelata la nuova livrea da competizione in vista della Dakar 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso torna “a casa” con il nuovo album Casa Paradiso

Società

The Red Sound: Lexus e WeWorld unite contro la violenza sulle donne

Motori

Hyundai e Michelin uniscono le forze per sviluppare gli pneumatici del futuro

Motori

Il Gruppo Chery continua l’espansione in Italia: arrivano LEPAS, iCAUR e EXLANTIX

Turismo

Supermagic debutta a Gardaland con “Arcano” per il Ponte dell’Immacolata

Spettacolo

NIKA torna con “Camminare”: un inno alla lentezza e alla consapevolezza

Spettacolo

“Il pianeta preistorico: era glaciale”: domani arriva su Apple TV
Antonello Venditti

Spettacolo

Antonello Venditti conquista Milano: sold out all’Unipol Forum e riparte il tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”

Tecnologia

Alessia Zecchini e HUAWEI WATCH Ultimate 2: il respiro diventa la chiave del benessere

Tecnologia

Sotto l’Albero vince chi gioca: le proposte di Natale di SteelSeries per il gaming

Società

NIKON e OffiCine IED per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Moda

Vanucci VSJ-7: quando comfort e sicurezza incontrano lo stile

Motori

La Renault R4 premiata come “Best in Classic 2025” a Milano AutoClassica

Spettacolo

Enzo Dong torna con “Life Is a Tarantella”: un inno alla verità quotidiana

Tecnologia

Black Friday Twinkly 2025: sconti imperdibili per illuminare le feste

Spettacolo

Guns N’ Roses: nuovo tour mondiale nel 2026 e due inediti in arrivo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai e Michelin uniscono le forze per sviluppare gli pneumatici del futuro

Hyundai Motor Group e Michelin rinnovano la loro collaborazione tecnologica firmando un nuovo memorandum d’intesa per lo sviluppo di pneumatici di nuova generazione, concepiti...

13 ore ago

Motori

Il Gruppo Chery continua l’espansione in Italia: arrivano LEPAS, iCAUR e EXLANTIX

Il gruppo automobilistico cinese Chery conferma il proprio impegno nel mercato italiano annunciando una nuova fase di espansione. Dopo il lancio di OMODA &...

14 ore ago

Tecnologia

Alessia Zecchini e HUAWEI WATCH Ultimate 2: il respiro diventa la chiave del benessere

In un momento storico in cui il ritmo della vita aumenta e il burnout è ormai una vera e propria epidemia silenziosa, HUAWEI presenta...

15 ore ago

Motori

La Renault R4 premiata come “Best in Classic 2025” a Milano AutoClassica

La Renault R4 aggiunge un nuovo e prestigioso riconoscimento alla sua lunga e affascinante storia automobilistica, conquistando il premio “Best in Classic 2025” assegnato...

17 ore ago