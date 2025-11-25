Defender Dakar D7X-R: svelata la nuova livrea da competizione in vista della Dakar 2026

La leggendaria tradizione di avventura e resistenza di Land Rover si rinnova con la presentazione della Defender Dakar D7X-R, la versione più estrema e performante del celebre fuoristrada britannico. È stata infatti svelata la nuova livrea da competizione che accompagnerà il debutto ufficiale del modello alla Dakar di gennaio 2026, una delle gare più impegnative e prestigiose del mondo dei rally-raid.

La nuova Defender Dakar D7X-R rappresenta un’evoluzione pensata esclusivamente per la competizione, progettata per affrontare i terreni più duri e le condizioni più estreme del pianeta. Basata sulla piattaforma Defender e sviluppata secondo le specifiche D7X, nota per la sua eccezionale rigidità e resistenza, la vettura traduce l’esperienza ingegneristica di Land Rover in una macchina dallo spirito puramente sportivo.

Il design della livrea riflette la vocazione racing del progetto, con una combinazione grafica che esalta la robustezza della Defender e ne sottolinea il legame con il mondo dell’off-road professionale. Ogni dettaglio è stato pensato per coniugare funzionalità ed estetica, mantenendo fede all’identità del marchio Land Rover e, al tempo stesso, proiettandola nel contesto delle competizioni di endurance.

La Dakar rappresenterà il teatro perfetto per mettere alla prova la nuova D7X-R: sabbdefender, dakar, sport, motori, megamodoia, pietra, calore estremo e centinaia di chilometri da percorrere ogni giorno. L’obiettivo del team è dimostrare non solo la resistenza del veicolo ma anche la capacità dell’azienda britannica di reinterpretare la propria tradizione in chiave tecnologica e sportiva.

La Defender Dakar D7X-R farà il suo debutto ufficiale nella Dakar di gennaio 2026, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia delle competizioni per Land Rover. Con questo progetto, il marchio riafferma la propria dedizione all’innovazione, alla performance e allo spirito di avventura che da sempre ne contraddistingue i modelli.

“Con la nuova livrea e le caratteristiche tecniche pensate per la competizione, la Defender D7X-R unisce la tradizione alla modernità, pronta a sfidare i limiti del deserto e del tempo nella Dakar 2026.”

Un ritorno, dunque, alle origini dell’esplorazione e dell’adrenalina, con lo sguardo rivolto al futuro. Land Rover si prepara così a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo nel mondo dell’off-road competitivo.