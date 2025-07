Defender OCTA Black: la nuova rock star dei 4×4 debutta con stile estremo

La Defender OCTA Black è pronta a dominare strada e fuoristrada con un look audace, prestazioni senza compromessi e dettagli total black che la trasformano in una vera rock star tra i 4×4 di lusso.

Con 30 elementi esterni rifiniti in Gloss Black o Satin Black, la Defender OCTA Black si distingue per la carrozzeria Narvik Black, il colore più scuro e profondo della gamma Defender, abbinato a cerchi da 20 o 22 pollici neri e dettagli aggressivi come le pinze freno con scritta Sentient Silver. Anche la piastra paramotore, le soglie posteriori e gli occhioni di recupero sono verniciati in Satin Black per esaltare l’impatto visivo e la potenza della nuova ammiraglia Defender.

All’interno, lusso e robustezza convivono con gli inediti interni in pelle Ebony Semi-Aniline e Kvadrat™, disponibili per la prima volta su una Defender. I sedili Performance presentano un esclusivo motivo traforato e cuciture dedicate, mentre dettagli come la traversa del cruscotto in Satin Black e la possibilità di aggiungere inserti in Chopped Carbon Fiber rafforzano l’identità premium del modello.

Sotto il cofano, la Defender OCTA Black monta un V8 mild-hybrid Twin Turbo da 635 CV, pronto a garantire alte prestazioni in ogni contesto, grazie anche alle innovative sospensioni 6D Dynamics e alla modalità OCTA dedicata all’off-road più estremo. Il sistema Body and Soul Seat trasforma l’esperienza di guida in un concerto privato, grazie alla tecnologia vibro-acustica integrata con l’impianto Meridian™ Surround Sound System da 700 W, in grado di immergere i passeggeri nella musica.

Non è un caso che Defender sia partner ufficiale del tour mondiale Oasis Live ‘25, iniziato oggi, trasportando la band britannica con la stessa determinazione con cui affronta qualsiasi terreno. Questo modello incarna l’essenza “rock” del brand, unendo lusso, potenza e capacità fuoristrada senza pari.

Mark Cameron, Managing Director di Defender, dichiara: “La Defender OCTA Black innalza l’asticella a un livello superiore, offrendo un lusso ancora più robusto e una presenza inconfondibile.”

La nuova Defender OCTA Black beneficia anche dei recenti aggiornamenti della gamma, come i fari ridisegnati con grafiche originali, luci posteriori a filo con lenti fumé e un touchscreen da 13,1 pollici per un controllo intuitivo dell’infotainment.

Con la Defender OCTA Black, la leggenda del fuoristrada si rinnova, mantenendo fede alla filosofia “Embrace the Impossible” e combinando un design che rispetta la tradizione con la tecnologia di ultima generazione.