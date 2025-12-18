Connect with us

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Defender rafforza il proprio legame con il mondo dell’off-road estremo e si conferma protagonista assoluta del Dakar Rally, la competizione più dura e affascinante del motorsport mondiale. Come partner ufficiale del Dakar Rally, il marchio britannico di JLR è già al lavoro nel deserto dell’Arabia Saudita per esplorare e definire i percorsi che daranno vita all’edizione Dakar Rally 2026, mettendo alla prova mezzi e uomini in uno degli ambienti più impegnativi al mondo

Nell’ambito di una partnership quadriennale, JLR ha messo a disposizione degli organizzatori una flotta di sei Defender altamente specializzate, progettate per la ricognizione dei tracciati. I primi due esemplari sono già operativi e stanno affrontando migliaia di chilometri tra piste sterrate, dune di sabbia e tratti rocciosi, fondamentali per validare ogni singolo chilometro del percorso prima dell’approvazione ufficiale.

Il lavoro di pianificazione della Dakar richiede affidabilità, resistenza e autonomia assolute. I funzionari del rally trascorrono settimane nel deserto, spesso lontani da qualsiasi supporto logistico, per garantire un tracciato all’altezza della sfida che ogni anno richiama centinaia di equipaggi da tutto il mondo. In questo contesto, Defender si conferma il veicolo ideale per affrontare condizioni estreme senza compromessi.

Le Defender da ricognizione derivano dalla versione 110 con motorizzazione P300 e sono state adattate con specifiche modifiche da rally. La sicurezza è centrale: ogni veicolo è dotato di roll-cage completa, configurazione a tre posti con cinture a quattro punti e ampio spazio dedicato alle attrezzature. Il motore quattro cilindri P300 è affiancato da un kit di raffreddamento specifico per il rally e da una presa d’aria rialzata con prefiltro ciclonico, ideale per affrontare sabbia e polvere.

A completare l’allestimento troviamo pneumatici all-terrain su cerchi da 18 pollici, sospensioni dedicate, protezioni rinforzate del sottoscocca e punti di recupero rialzati. L’autonomia è un altro elemento chiave: grazie a un serbatoio ausiliario, le Defender possono contare su fino a 700 chilometri aggiuntivi, un vantaggio decisivo nelle lunghe tappe di ricognizione.

Pensate per operare a lungo in totale autosufficienza, le vetture sono equipaggiate anche con portapacchi ad alta capacità, piastre da sabbia, kit di recupero d’emergenza, frigorifero, illuminazione supplementare sopra il parabrezza e persino un serbatoio d’acqua da 40 litri per affrontare le notti in campeggio nel deserto.

Una volta completata la definizione del percorso, le Defender non si fermeranno. Durante il Dakar Rally, i veicoli di ricognizione avranno il compito di “aprire” ogni tappa, precedendo i concorrenti e garantendo la sicurezza del tracciato. Parallelamente, una flotta dedicata di Defender supporterà l’evento occupandosi del trasporto di funzionari di gara e media VIP per tutta la durata della competizione.

La collaborazione tra Defender e Dakar è iniziata ufficialmente con il Dakar Rally 2025 e proseguirà almeno fino al 2028, rappresentando un banco di prova straordinario per il brand. Un percorso che anticipa anche l’ingresso diretto di Defender nel mondo delle competizioni: dal 2026, infatti, il marchio prenderà parte al FIA World Rally Raid Championship nella categoria “Stock”, portando in gara tutta l’esperienza maturata sul campo.

Con questa presenza strategica nel rally raid più estremo al mondo, Defender dimostra di incarnare pienamente la filosofia “Embrace the Impossible”, trasformando ogni sfida in un’occasione per spingersi oltre i limiti e definire nuovi standard di capacità, resistenza e innovazione nell’off-road moderno.

