DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

BYD, colosso globale della mobilità elettrica, ha annunciato una nuova e prestigiosa collaborazione con l’attore britannico Daniel Craig, scelto come protagonista della campagna internazionale per il lancio di DENZA, il marchio premium del gruppo interamente dedicato ai veicoli a nuova energia.

L’ingaggio dell’attore britannico, celebre per aver interpretato l’agente segreto più iconico degli ultimi anni, rappresenta un passo strategico nell’espansione globale del brand. A partire dal 2026, infatti, DENZA sbarcherà nei principali mercati internazionali, rafforzando la presenza del Gruppo BYD nel segmento dell’alta gamma della mobilità elettrica.

DENZA si presenta come il primo marchio premium al mondo interamente focalizzato sui veicoli a nuova energia e punta a consolidare la propria identità su scala globale attraverso una visione che unisce innovazione tecnologica e design di ispirazione europea. L’obiettivo è offrire un’esperienza di mobilità sostenibile e sofisticata, capace di fondere eleganza, prestazioni e rispetto per l’ambiente.

In questo contesto, Daniel Craig accompagnerà il lancio internazionale del marchio nel corso dell’anno, contribuendo a dare visibilità e forza al posizionamento di DENZA nei nuovi mercati. La scelta di un ambasciatore di tale calibro riflette l’ambizione di BYD di dialogare con un pubblico globale, affermando i propri valori di qualità, innovazione e stile.

Con il lancio di DENZA, BYD conferma la propria vocazione pionieristica nel campo dell’energia pulita e della tecnologia applicata alla mobilità, consolidando la sua posizione di leader in un mercato in continua evoluzione. Il coinvolgimento di Daniel Craig, simbolo di eleganza e raffinatezza, rispecchia perfettamente lo spirito del brand, che si prepara a conquistare una nuova dimensione globale sotto il segno dell’innovazione e dell’eccellenza.