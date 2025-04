DENZA debutta alla Milano Design Week 2025: un viaggio tra eleganza e tecnologia

Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: la Milano Design Week 2025, e quest’anno sarà teatro del debutto esclusivo di DENZA, il marchio premium del Gruppo BYD. Un’installazione spettacolare nel cuore della Brera Design Week segnerà l’ingresso di DENZA nel mondo del design, combinando innovazione tecnologica, estetica sofisticata e sostenibilità.

Con la sua partecipazione alla Milano Design Week, DENZA si propone di ridefinire il concetto di mobilità di alta gamma, portando un nuovo paradigma in cui design, tecnologia e materiali sostenibili si fondono in un’esperienza senza precedenti.

L’installazione di DENZA sarà una vera e propria dichiarazione di intenti: un viaggio attraverso linee eleganti e materiali hi-tech che esprimono una sofisticazione futuristica e un’eleganza senza tempo. Al centro dell’esposizione brillerà la Z9GT, un concentrato di tecnologia che esalta la fusione tra lusso, innovazione e sostenibilità.

DENZA non è solo un’auto, ma un’esperienza sensoriale senza eguali. Ogni dettaglio è stato progettato per garantire il massimo in termini di comfort, qualità premium e innovazione tecnologica. Grazie alla nuova e3 platform, DENZA integra tecnologie avanzate che elevano gli standard di sicurezza e lusso, anticipando il futuro della mobilità.

Con il supporto di un’imponente forza di ricerca e sviluppo – segno distintivo del Gruppo BYD – DENZA si prepara a trasformare il modo di concepire l’automobile, rendendola un’icona di stile, sostenibilità e avanguardia tecnologica.

L’appuntamento con DENZA alla Milano Design Week 2025 è un’occasione unica per scoprire il futuro del lusso su quattro ruote. Innovazione e design si incontrano per dar vita a un’esperienza che va oltre il concetto tradizionale di mobilità, aprendo le porte a una nuova era di eleganza sostenibile.